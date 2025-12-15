Τι απαντά το περιβάλλον του γνωστού τραγουδιστή μετά τις καταγγελίες για ασέλγεια

Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται -πιθανότατα σύμφωνα με πληροφορίες του Star- να κατατεθεί η πρώτη μήνυση σε βάρος του γνωστού τραγουδιστή, μετά τις καταγγελίες σε βάρος του περί ασελγών πράξεων.

Οι ίδιες αναφορές του τηλεοπτικού σταθμού κάνουν λόγο πως η καταγγελία και, συνεπώς, η μήνυση στον γνωστό τραγουδιστή αναμένεται να στοιχειοθετούν και με άλλα στοιχεία, όπως μαρτυρίες ανθρώπων του καλλιτεχνικού στερεώματος. Μάλιστα, ένα από τα φερόμενα θύματα φέρεται να έχει ζητήσει και τεράστιο ποσό ως αποζημίωση, για να μην προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Όσον αφορά στον ίδιο τον τραγουδιστή, το περιβάλλον του απαντά πως δεν έχει πάει καμία καταγγελία στα χέρια τους, ενώ δεν γνωρίζουν το περιεχόμενό της. Πάντως, ο καλλιτέχνης αρνείται οποιαδήποτε σεξουαλική κακοποίηση, δηλώνοντας πως «δεν έχει καμία σχέση με όσα ακούγονται τις τελευταίες ώρες».

Τι δήλωσε ο Λιάγκας για τον τραγουδιστή

Ύστερα από την αποκάλυψη που έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνει καταγγελία εις βάρος του γνωστού τραγουδιστή, ο Γιώργος Λιάγκας έφερε σήμερα στο φως της δημοσιότητας κάποιες πληροφορίες για την υπόθεση.

Όπως ανέφερε ο παρουσιαστής, ο τραγουδιστής είναι «πολύ μεγάλο όνομα» και υπάρχουν τουλάχιστον δύο άνθρωποι, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να καταγγείλουν ασέλγεια από τον γνωστό τραγουδιστή προς αυτούς.

«Είναι άντρες και είναι και αυτοί καλλιτέχνες. Ο ένας είναι τραγουδιστής και ο άλλος είναι μουσικός. Δεν σημαίνει ότι έχουν συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Απλώς οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι κάποια στιγμή συναντήθηκαν οι δρόμοι τους. Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών ισχυρίζεται ότι μετά την καταγγελία που θα γίνει, πιθανόν εντός της βδομάδας, δεν το ξέρω αυτό, θα βγάλει και μάρτυρες που να πιστοποιήσουν το γεγονός» πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Προσέξτε, δεν ξέρω αν οι μάρτυρες είναι αυτόπτες μάρτυρες ή είναι μάρτυρες που έμαθαν από πρώτο χέρι τα όσα θα καταγγελθούν εναντίον του συγκεκριμένου τραγουδιστή» θέλησε να επισημάνει στη συνέχεια.