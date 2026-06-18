Τι αλλάζει στο BBC μετά τις μαζικές περικοπές

Σε περικοπές 550 θέσεων εργαίας και σε εκτεταμένη αναδιάρθρωση των τηλεοπτικών και των ραδιοφωνικών του προγραμμάτων προχωράει το BBC, στο πλαίσιο ενός μεγάλου σχεδίου συρρίκνωσης που αποτελεί τη μεγαλύτερη αναδιοργάνωση του οργανισμού εδώ και σχεδόν 15 χρόνια.

Ο νέος γενικός διευθυντής του BBC, Ματ Μπρίτιν, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάιο, ενημέρωσε τους εργαζομένους ότι έως το τέλος του οικονομικού έτους θα εξοικονομηθούν 160 εκατ. λίρες από το τμήμα Ειδήσεων και από τις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές δραστηριότητες του οργανισμού.

Παράλληλα, αναμένεται να καταργηθούν ακόμη 700 διοικητικές θέσεις, ενώ οι θέσεις ανώτερων στελεχών θα μειωθούν τουλάχιστον κατά 10%. Πρόκειται για το πρώτο κύμα περικοπών στο πλαίσιο σχεδίου που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο και προβλέπει συνολικά έως και 2.000 απολύσεις.

BBC announces 550 job cuts as first part of £500m savings plan https://t.co/U6fIIq0STj — BBC News (UK) (@BBCNews) June 17, 2026

BBC: Τι αλλάζει στο πρόγραμμά του μετά τις περικοπές

Σε ξεχωριστό μήνυμα προς το προσωπικό, ο προσωρινός επικεφαλής του BBC News και του τομέα Επικαιρότητας, Τζόναθαν Μάνρο, αποκάλυψε ότι θα επανεξεταστούν τόσο οι ενημερωτικές εκπομπές όσο και οι θέσεις των βασικών παρουσιαστών ειδήσεων.

«Οι παρουσιαστές ειδήσεων έχουν μια μοναδική σχέση με το κοινό μας. Ωστόσο, δεδομένων των περικοπών που πρέπει να πραγματοποιηθούν, εξετάζουμε τον αριθμό και τον τρόπο αξιοποίησής τους, ώστε να επιτύχουμε μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης», ανέφερε.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν επίσης οι θέσεις των σχολιαστών, ενώ προτείνεται και η κατάργηση εξειδικευμένων παρουσιαστών για τα κοινωνικά δίκτυα.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες αλλαγές που ανακοινώθηκαν είναι ότι η κυριακάτικη πρωινή έκδοση του BBC Breakfast στο BBC One θα σταματήσει από τον Σεπτέμβριο, οι εκπομπές The World Tonight, Midnight News, Money Box Live, AntiSocial, The Law Show και Crossing Continents στο Radio 4 θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2026.

Παράλληλα, οι εκπομπές The Inquiry, The Conversation και The Fifth Floor της Παγκόσμιας Υπηρεσίας του BBC θα καταργηθούν έως το τέλος της χρονιάς, την ώρα που το Weekend Breakfast του 5 Live θα μειωθεί από τρεις σε δύο ώρες. Οι ομάδες παραγωγής των εκπομπών Sunday with Laura Kuenssberg και Newsnight θα συγχωνευθούν και, τέλος, το πρόγραμμα Today του Radio 4 θα λειτουργεί με τέσσερις μόνιμους παρουσιαστές αντί για πέντε.

Παρά τις περικοπές, το BBC ανακοίνωσε ότι το Newsnight θα μετακινηθεί σε πιο κεντρική τηλεοπτική ζώνη κάθε Παρασκευή, μετά τη θετική ανταπόκριση που είχε η ανανεωμένη μορφή της εκπομπής.

BBC to cut hundreds of jobs and review programmes as part of major downsizing



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Τι δήλωσε ο νέος γενικός διευθυντής του BBC

Ο Ματ Μπρίτιν δήλωσε ότι οι περικοπές είναι αναγκαίες καθώς το κοινό μετακινείται ολοένα και περισσότερο στις ψηφιακές πλατφόρμες.

«Ζούμε σε εξαιρετικά αβέβαιες εποχές. Το κοινό βασίζεται στο BBC καθημερινά για ενημέρωση, ψυχαγωγία και κατανόηση του κόσμου γύρω του. Η ανάγκη να εξοικονομήσουμε πόρους ενώ συνεχίζουμε να εκπληρώνουμε την αποστολή μας δημιουργεί μια διπλά δύσκολη κατάσταση για όλους», ανέφερε.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αντέδρασαν έντονα στις ανακοινώσεις. Η επικεφαλής του συνδικάτου Bectu, Φιλίπα Τσάιλντς, προειδοποίησε ότι το BBC κινδυνεύει να υποστεί «θάνατο από χίλιες περικοπές» εάν δεν εξασφαλιστεί μια σταθερή και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Αντίστοιχα, η Κάθι Σουίτ της συνδικαλιστικής οργάνωσης Equity χαρακτήρισε τις περικοπές «καταστροφικές», υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να υπονομεύσουν την ικανότητα του BBC να επιτελεί τον δημόσιο ρόλο του στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.

Ο Μπρίτιν, πρώην στέλεχος της Google, διαδέχθηκε τον Τιμ Ντέιβι στη θέση του γενικού διευθυντή τον περασμένο μήνα. Ο Ντέιβι είχε ανακοινώσει την παραίτησή του τον Νοέμβριο του 2025, εν μέσω αντιδράσεων για την επεξεργασία ντοκιμαντέρ του BBC που αφορούσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από Sky News