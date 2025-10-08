Τι αγοράζουν οι νέοι ιδιοκτήτες του TikTok;

Το πολυετές σίριαλ για το ποιος θα ελέγχει το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες πλησιάζει στο τέλος του.

Στις 25 Σεπτεμβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας της εφαρμογής υπό τον όρο ότι η κινεζική ByteDance θα περιορίσει τη συμμετοχή της σε κάτω από το 20%. Το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών θα περάσει σε Αμερικανούς επενδυτές και η συμφωνία πρέπει να κλείσει σε 120 ημέρες. Πρόκειται για την αρχή του τέλους μιας υπόθεσης που σημαδεύτηκε από απειλές απαγορεύσεων και πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Η δημοτικότητα του TikTok εξηγεί το ενδιαφέρον. Πάνω από 116 εκατομμύρια Αμερικανοί το χρησιμοποιούν κάθε μήνα, με τους νέους ηλικίας 18-25 να περνούν σχεδόν μία ώρα την ημέρα βλέποντας βίντεο. Για τους εφήβους είναι η απόλυτη εφαρμογή: αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε αυτήν απ’ ό,τι σε YouTube και Instagram μαζί. Ο ίδιος ο Τραμπ αναγνώρισε τον ρόλο του περιεχομένου του TikTok στη βελτίωση της απήχησής του στους νέους ψηφοφόρους, ενώ μεταξύ των νέων μετόχων βρίσκονται εταιρείες που συνδέονται με συμμάχους του.

Αυτή η απήχηση μεταφράζεται σε τεράστια έσοδα. Αναλυτές εκτιμούν ότι το 2024 τα έσοδα του TikTok από τις ΗΠΑ θα φτάσουν τα 20 δισ. δολάρια, κυρίως από τις διαφημίσεις και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Προβλέπεται ότι την επόμενη χρονιά οι διαφημιστικές πωλήσεις θα αυξηθούν σχεδόν κατά 25%.

Παρά τις απειλές απαγόρευσης, το TikTok παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές στις ΗΠΑ. Ωστόσο, αρχίζουν να εμφανίζονται ρωγμές: ο χρόνος που αφιερώνουν οι χρήστες μειώνεται, καθώς Instagram και YouTube αντιγράφουν τα χαρακτηριστικά του και όλο και περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να περιορίσουν τη χρήση του κινητού.

Το τι ακριβώς ανεβαίνει στην πλατφόρμα είναι δυσκολότερο να εκτιμηθεί, καθώς η εταιρεία δίνει ελάχιστα στοιχεία. Έρευνα που ανέλυσε εκατομμύρια βίντεο έδωσε μια γενική εικόνα: το 23% σχετιζόταν με την ψυχαγωγία και την ποπ κουλτούρα, το 13% με μόδα και ομορφιά, ενώ περίπου 42% εντασσόταν στην ασαφή κατηγορία «τυχαία λήψη». Ένα ιδιαίτερο εύρημα ήταν η συχνή παρουσία παιδιών· οι ίδιες οι ετικέτες του TikTok έδειξαν ότι στο 4% των βίντεο εμφανίζονταν μωρά, ενώ διαπιστώθηκε πως σχεδόν το ένα πέμπτο των βίντεο συνολικά περιλάμβανε ανηλίκους.

Πέρα από τα κλασικά #fyp και #viral, το πιο δημοφιλές hashtag ήταν το #duet, με πάνω από 16.000 χρήσεις σε δείγμα 1,9 εκατ. βίντεο. Το #politics εμφανίστηκε μόλις σε 58 αναρτήσεις.

Το περιεχόμενο που τελικά βλέπουν οι χρήστες καθορίζεται από τον αλγόριθμο του TikTok, τη «μυστική συνταγή» που κρατά την εφαρμογή στην κορυφή και εξηγεί γιατί η Ουάσιγκτον θέλει να την ελέγξει. Αν το νέο αμερικανικό εταιρικό σχήμα δεν κληρονομήσει τα υπάρχοντα δεδομένα, ο αλγόριθμος θα πρέπει να ξαναμάθει τις προτιμήσεις των χρηστών από την αρχή. Για τα εκατομμύρια που έχουν εδώ και χρόνια «εκπαιδεύσει» τoν αλγόριθμο ώστε να διαμορφώσουν το feed τους όπως το θέλουν, αυτό μπορεί να είναι αρκετό για να τους κάνει να στραφούν αλλού.

Με στοιχεία από The Economist.