Το θρυλικό περιοδικό The Face κλείνει ξανά

Το The Face ανακοίνωσε στις 27 Μαρτίου ότι κλείνει ξανά, επτά χρόνια μετά την επιστροφή του υπό τη Wasted Talent. Το τεύχος άνοιξη 2026, που κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, θα είναι το τελευταίο της σημερινής του μορφής.

Σύμφωνα με το Business of Fashion, η απόφαση συνδέεται με τις οικονομικές απώλειες του τίτλου και με το γεγονός ότι το σημερινό μοντέλο, που βασίζεται κυρίως σε διαφημιστικές συνεργασίες, δεν θεωρείται πλέον βιώσιμο. Ο CEO της Wasted Talent, Jerry Perkins, ανέφερε ότι το brand θα μπορούσε στο μέλλον να στραφεί σε ένα direct-to-consumer μοντέλο, όμως η εταιρεία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να επενδύσει σε μια τέτοια μετάβαση όσο το περιοδικό παραμένει ζημιογόνο.

Η είδηση έρχεται σε μια στιγμή που το The Face έδειχνε, τουλάχιστον προς τα έξω, να περνά σε νέα φάση. Τον Ιανουάριο είχε ανακοινωθεί η αποχώρηση του editor-in-chief Matthew Whitehouse, που είχε συνδεθεί στενά με την επιστροφή του τίτλου, ενώ creative director ανέλαβε ο Jonny Lu. Την ίδια περίοδο είχαν γίνει νέες προσλήψεις και υπήρχαν σχέδια για το The Face China, την πρώτη διεθνή του έκδοση.

Η σημασία της είδησης δεν αφορά μόνο ένα ακόμη λουκέτο στον χώρο των media. Το The Face, που ιδρύθηκε το 1980, ήταν ένας από τους τίτλους που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη οπτική γλώσσα της βρετανικής νεανικής κουλτούρας. Κινήθηκε στο σημείο όπου συναντιούνταν η μόδα, η μουσική, η φωτογραφία, τα club scenes και η pop κουλτούρα, επηρεάζοντας βαθιά το ύφος και τη ματιά των lifestyle media που ακολούθησαν.

Στις σελίδες του βρήκαν χώρο πρόσωπα, εικόνες και τάσεις πριν περάσουν στο mainstream, ενώ η επιρροή του απλώθηκε από τη fashion photography μέχρι τη μουσική δημοσιογραφία και το graphic design των περιοδικών. Για πολλές γενιές αναγνωστών, το The Face δεν ήταν απλώς ένα περιοδικό, αλλά σημείο αναφοράς για το πώς η κουλτούρα μπορούσε να δείχνει, να ακούγεται και να αποκτά ταυτότητα.

Το περιοδικό είχε κλείσει πρώτη φορά το 2004 και επέστρεψε το 2019, τόσο ψηφιακά όσο και ως τριμηνιαίο έντυπο. Στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του ανέφερε ότι στόχος αυτής της δεύτερης ζωής ήταν να τιμήσει την κληρονομιά του τίτλου και να κάνει τους αναγνώστες να νιώσουν ενθουσιασμό για τη στιγμή που ζουν. Προς το παρόν, αυτό το νέο κεφάλαιο κλείνει, έστω κι αν η εταιρεία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διαφορετικής επιστροφής στο μέλλον.