Τέλος οι «Πρωταγωνιστές» από τον Alpha - Η ανακοίνωση του Σταύρου Θεοδωράκη

Ο Σταύρος Θεοδωράκης ανακοίνωσε το τέλος των «Πρωταγωνιστών» από τον Alpha, κλείνοντας τον κύκλο της εκπομπής στο κανάλι έπειτα από πέντε χρόνια.

Με βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ευχαρίστησε τους τηλεθεατές, τους συνεργάτες του και τους ανθρώπους του Alpha, σημειώνοντας ότι η συνεργασία ολοκληρώνεται σε καλό κλίμα.

«Άλλα πέντε χρόνια γεμάτα με εκπομπές έρευνας, προσωπογραφίες και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ», ανέφερε ο Σταύρος Θεοδωράκης, κάνοντας έναν σύντομο απολογισμό της πορείας των «Πρωταγωνιστών» στον σταθμό.

Όπως είπε, η εκπομπή αφηγήθηκε ιστορίες ανθρώπων που άξιζε να ακουστούν και ταξίδεψε «σε τόπους παράξενους, αλλά και σε ιδέες και ζωές που συχνά έμεναν αθέατες».

«Κάπου εδώ όμως, το ταξίδι των Πρωταγωνιστών στον Alpha ολοκληρώνεται», πρόσθεσε, ευχαριστώντας τους ανθρώπους του καναλιού για την εμπιστοσύνη και τους συνεργάτες του «που έδωσαν ψυχή σε κάθε εικόνα, σε κάθε ήχο».

Ο Σταύρος Θεοδωράκης απευθύνθηκε και στους τηλεθεατές που ακολούθησαν την εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια, λέγοντας ότι η τηλεόραση και η δημοσιογραφία απαιτούν αλλαγή, ανανέωση και διάθεση για νέες διαδρομές.

«Η τηλεόραση, η δημοσιογραφία, η ζωή η ίδια απαιτούν να τολμάς να αλλάζεις, να ανανεώνεσαι, να εγκαταλείπεις τη σιγουριά σου και να ανακαλύπτεις νέους κόσμους», ανέφερε στο μήνυμά του.

Κλείνοντας, ο δημοσιογράφος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο επόμενο βήμα, σημειώνοντας: «Χαιρετώ σας λοιπόν κι εύχομαι να ανταμώσουμε ξανά σε νέα ταξίδια».