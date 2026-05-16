TV & Media

Τελικός Eurovision 2026: Ξεχώρισε η συγκινητική εμφάνιση της Ουκρανίας

Οι Leléka χάρισαν μια από τις πιο συναισθηματικές στιγμές της βραδιάς του τελικού της Eurovision 2026

The LiFO team
Φωτ. από την εμφάνιση της Ουκρανίας στη Eurovision 2026

Μία από τις πιο συναισθηματικές στιγμές της βραδιάς, χάρισε η Ουκρανία στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.

Οι Leléka ανέβηκαν απόψε στη σκηνή της Eurovision 2026 και κατάφεραν να δημιουργήσουν μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του τελικού, συνδυάζοντας μουσική παράδοση και σύγχρονη αισθητική σε μία βαθιά συναισθηματική εμφάνιση.

Παρουσίασαν μία σκηνική πρόταση με έντονο καλλιτεχνικό χαρακτήρα, όπου τα παραδοσιακά στοιχεία «δέθηκαν» αρμονικά με τη μοντέρνα παραγωγή και τους ατμοσφαιρικούς φωτισμούς της σκηνής.

Ξεχωριστό σημείο της εμφάνισης αποτέλεσε η παρουσία της bandura, του παραδοσιακού ουκρανικού μουσικού οργάνου, το οποίο ακούστηκε ζωντανά στη σκηνή της Eurovision, χαρίζοντας αυθεντικότητα αλλά και έντονη συναισθηματική φόρτιση στο τραγούδι.

Το κοινό υποδέχθηκε θερμά την ουκρανική συμμετοχή, με την εμφάνιση να αφήνει έντονο αποτύπωμα στον φετινό μεγάλο τελικό.

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό

  1. Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
  2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire
  3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  4. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  5. Αλβανία: Alis – Nân
  6. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
  8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
  9. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  10. Μάλτα: AIDAN – Bella
  11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
  12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
  13. Κροατία: LELEK – Andromeda
  14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
  15. Γαλλία: Monroe – Regarde !
  16. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  18. Πολωνία: ALICJA – Pray
  19. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  20. Σουηδία: FELICIA – My System
  21. Κύπρος: Antigoni – JALLA
  22. Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  23. Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
  24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

TV & Media

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ