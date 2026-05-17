Τελικός Eurovision 2026: Θρυλικές επιστροφές σε ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα για τα 70 χρόνια του διαγωνισμού

Η σκηνή της Eurovision 2026 γέμισε νοσταλγία και συγκίνηση, καθώς εμβληματικοί καλλιτέχνες από προηγούμενες διοργανώσεις επέστρεψαν στη σκηνή για ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα στα 70 χρόνια του διαγωνισμού.

Στο πλαίσιο του εορτασμού για την πλατινένια επέτειο της Eurovision, το κοινό παρακολούθησε ένα εντυπωσιακό all-star medley με μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που έχουν περάσει από τον θεσμό όλα αυτά τα χρόνια.

Θρυλικές επιστροφές στη σκηνή της Eurovision 2026

Στη σκηνή ανέβηκαν αγαπημένοι καλλιτέχνες και νικητές προηγούμενων διοργανώσεων, μεταξύ των οποίων η Ruslana, ο Alexander Rybak, οι Lordi και η Verka Serduchka, χαρίζοντας μία από τις πιο νοσταλγικές στιγμές της βραδιάς.

Το μουσικό αφιέρωμα περιλάμβανε αναφορές και διασκευές από τραγούδια που άφησαν ιστορία στη Eurovision, με το κοινό να αποθεώνει τις εμφανίσεις μέσα στην αρένα της Βιέννης.

Ξεχωριστές στιγμές αποτέλεσαν οι ιδιαίτερες ενορχηστρώσεις κλασικών τραγουδιών του διαγωνισμού, σε ένα show που ταξίδεψε το κοινό σε επτά δεκαετίες μουσικής ιστορίας.

Με πληροφορίες από BBC