Τελικός Eurovision 2026: Τα 9 πράγματα που θα ξεχωρίσουν απόψε

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, το BBC κατατάσσει τον Akyla και το «Ferto» ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί της βραδιάς.

Σ' ένα άρθρο - οδηγός για τη μεγάλη βραβιά του τελικού της Eurovision 2026, ο βρετανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας παρουσιάζει τα 9 πράγματα, που θα ξεχωρίσουν απόψε το βράδυ.

Όπως αναφέρει το βρετανικό δίκτυο, η φετινή διοργάνωση υπόσχεται τα πάντα. Από εντυπωσιακά σκηνικά, ακραίες χορογραφίες, βιολιά αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, πολιτικές εντάσεις, αλλά και performances που ήδη έχουν γίνει viral πριν καν ανέβουν στη σκηνή.

Ακολουθούν μερικές από τις συμμετοχές και τις στιγμές που αναμένεται να ξεχωρίσουν στον αποψινό τελικό.

Τελικός Eurovision 2026: Η αναφορά του BBC στον Akyla

Από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της φετινής Eurovision είναι ο Akylas, που εκπροσωπεί την Ελλάδα με το «Ferto», σχολιάζει στο ίδιο δημοσίευμα το BBC.

Ο 27χρονος τραγουδιστής αποκάλυψε στο BBC ότι πριν από λίγους μήνες εργαζόταν ως σερβιτόρος στην Αθήνα και τραγουδούσε στον δρόμο για να πληρώνει το νοίκι και τους λογαριασμούς του.

«Πολλοί μου έλεγαν ότι χάνω τον χρόνο μου. Με κορόιδευαν όταν τραγουδούσα στον δρόμο», είπε χαρακτηριστικά.

Σήμερα θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί του τελικού, με το «Ferto» να συνδυάζει rave synths, ήχους βιντεοπαιχνιδιών και παραδοσιακά ελληνικά όργανα όπως η λύρα.

Όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος, το τραγούδι αναφέρεται στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και στις θυσίες που έκαναν οι γονείς για τα παιδιά τους.

Τελικός Eurovision 2026: Η Αυστραλία θέλει επιτέλους τη νίκη

Παρότι δεν βρίσκεται στην Ευρώπη, η Αυστραλία συνεχίζει να αποτελεί σταθερό κομμάτι της Eurovision από το 2015 και φέτος επιστρέφει με μεγάλες φιλοδοξίες.

Η χώρα εκπροσωπείται από τη γνωστή pop star, Delta Goodrem με τη δυναμική μπαλάντα «Eclipse», που ήδη θεωρείται μία από τις πιο «ραδιοφωνικές» συμμετοχές της χρονιάς.

Μετά τον δεύτερο ημιτελικό, οι στοιχηματικές αποδόσεις της Αυστραλίας βελτιώθηκαν σημαντικά και πλέον θεωρείται σοβαρή διεκδικήτρια της νίκης. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει τι θα συμβεί αν τελικά κερδίσει ξανά χώρα εκτός Ευρώπης και πού θα διεξαχθεί ο επόμενος διαγωνισμός.

Το βιολί των 500.000 ευρώ που έχει αγχώσει τη Φινλανδία

Η Φινλανδία θεωρείται το μεγάλο φαβορί της φετινής Eurovision με το «Liekinheitin» των Pete Parkkonen και Linda Lampenius, προσθέτει το BBC.

Ωστόσο, εκτός από το τραγούδι, μεγάλο θέμα συζήτησης έχει γίνει και το πανάκριβο βιολί της Lampenius.

Πρόκειται για ένα αυθεντικό Gagliano του 1781, αξίας περίπου 570.000 ευρώ.

Η μουσικός αποκάλυψε ότι στο performance πρέπει να τρέχει πάνω στη σκηνή φορώντας ψηλοτάκουνα, να ανεβαίνει σε καρέκλες και να παίζει δίπλα σε φωτιές, κάτι που την αγχώνει περισσότερο για το βιολί παρά για τον ίδιο τον διαγωνισμό.

Οι διαμαρτυρίες για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον τελικό της Eurovision 2026

Η παρουσία του Ισραήλ εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις λόγω του, όπως τον αποκαλεί το BBC, πολέμου στη Γάζα.

Στον ημιτελικό ακούστηκαν αποδοκιμασίες προς τον Ισραηλινό εκπρόσωπο Noam Bettan, ενώ τέσσερις διαδηλωτές, που φώναζαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, απομακρύνθηκαν από την αρένα.

Ο ίδιος δήλωσε πως ξαφνιάστηκε από τις αντιδράσεις, αν και παραδέχθηκε ότι είχε ήδη προετοιμαστεί ψυχολογικά για πιθανό γιουχάρισμα, καθώς παρόμοια περιστατικά είχαν σημειωθεί και στις διοργανώσεις του 2024 και του 2025.

Παρά τις αντιδράσεις, το Ισραήλ παραμένει ψηλά στα προγνωστικά.

Την ίδια ώρα, η τραγουδίστρια της Σουηδίας, Felicia, πέρασε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές των προβών όταν έχασε προσωρινά τη φωνή της μετά από τεχνικό πρόβλημα με τη μάσκα που φορά στη σκηνή.

Η τραγουδίστρια μπήκε σε υποχρεωτική αφωνία για 24 ώρες, δηλώνοντας στα social media ότι «μισεί να μένει σιωπηλή». Τελικά εμφανίστηκε κανονικά στην τελική πρόβα και όλα δείχνουν πως θα τραγουδήσει χωρίς πρόβλημα απόψε.

Τελικός Eurovision 2026: Η πιο «παράξενη» συμμετοχή του τελικού έρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να ψάχνει τρόπο να επιστρέψει στις καλές θέσεις της Eurovision και φέτος επιλέγει κάτι εντελώς διαφορετικό, αναφέρει ακόμα το BBC.

Ο Sam Battle, γνωστός ως Look Mum No Computer, είναι YouTuber, εφευρέτης και συλλέκτης synthesizers, ενώ έγραψε το τραγούδι του χρησιμοποιώντας synthesizer που έφτιαξε μόνος του στο γκαράζ του.

Η συμμετοχή του θεωρείται ήδη μία από τις πιο αλλόκοτες και ιδιαίτερες του φετινού τελικού.

Ξεχωρίζοντας, κατά το ίδιο, τις «πιο ακραίες εμφανίσεις της βραδιάς» και καταλήγοντας στη σχετική του λίστα - οδηγό για τον τελικό της Eurovision 2026, το BBC επισημαίνει πως η Νορβηγία αναγκάστηκε να «μαλακώσει» τη σκηνική παρουσία του Jonas Lovv μετά από παρατηρήσεις των διοργανωτών ότι οι κινήσεις του ήταν «υπερβολικά σεξουαλικές» για οικογενειακό πρόγραμμα.

Την ίδια στιγμή, η Ρουμανία έχει προκαλέσει αντιδράσεις με το τραγούδι «Choke Me», ενώ η Σερβία φέρνει μία metalcore performance με ουρλιαχτά που ήδη έχουν γίνει viral στα social media.

Από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του τελικού θεωρείται επίσης η 30 δευτερολέπτων υψηλή νότα της ουκρανικής συμμετοχής, αλλά και η 17χρονη Γαλλίδα Monroe, που συνδυάζει pop, R&B και όπερα στο τραγούδι «Regarde!».

Με πληροφορίες από BBC