Τελικός Eurovision 2026: Σε ποια θέση εμφανίζονται Akylas και Αntigoni - Όλες οι χώρες που συμμετέχουν

Αύριο, Σάββατο 16 Μαΐου, είναι ο τελικός της Eurovision 2026.

Στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 κατάφεραν να προκριθούν τόσο η Ελλάδα με τον Akyla από τον πρώτο ημιτελικό όσο και η Κύπρος με την Αntigoni από τον δεύτερο ημιτελικό.

Η μεγάλη απήχηση του Akyla και του «Ferto» στο ευρύ κοινό, την Τρίτη 12 Μαΐου, είχε αντίκτυπο και στην τηλεθέαση του πρώτου αμιτελικού που οδήγησε τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στον τελικό της 70ής Eurovision, το Σάββατο 16 Μαΐου.

Eurovision 2026: Oι εμφανίσεις των Akyla και Αntigoni στους ημιτελικούς

Ο πρώτος ημιτελικός έκανε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 37,9% και στο δυναμικό κοινό (18-54) 47,8%. Στις πιο νεαρές ηλικίες (έως 17 ετών), το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 70%, στους άντρες (18-34 ετών) το 61%, και στις γυναίκες το 54,8%, με αποτέλεσμα η ΕΡΤ1 να κόψει πρώτη το νήμα στον πίνακα τηλεθέασης, σε όλα τα κοινά, στη ζώνη από 22:00 έως 00:20.

Το τρίλεπτο που ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Ferto» το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 43%, ενώ η τηλεθέαση ξεπέρασε το 44% κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Σημειώνεται πως τον πρώτο ημιτελικό παρακολούθησαν 1.628.000 τηλεθεατές.

Τελικός Eurovision 2026: Σε ποια θέση εμφανίζονται Akylas και Αntigoni

Μετά και την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού, ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης των καλλιτεχνών.

Τον τελικό ανοίγει η Δανία, μια χώρα εκ των φαβορί, ενώ τελευταία εμφανίζεται η Αυστρία.

Η Ελλάδα- που επίσης ανήκει στα φαβορί- είναι στην 6η θέση εμφάνισης και η Κύπρος στην 21η.

Από τα υπόλοιπα φαβορί, η Αυστραλία στην 8η, η Βουλγαρία στη 12η θέση, η Γαλλία στην 15η θέση, η Φινλανδία στη 17η θέση, η Ιταλία στην 22η θέση και η Ρουμανία στην 24η θέση ενώ το Ισραήλ στην 3η θέση.

Όσο για τα προγνωστικά στοιχεία, όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, η θέση που καταλαμβάνουν οι χώρες, είναι:

Φινλανδία – 38%

Αυστραλία – 14%

Ελλάδα – 10%

Δανία – 7%

Ισραήλ – 6%

Ρουμανία – 4%

Γαλλία – 3%

Βουλγαρία – 3%

Ιταλία – 3%

Μάλτα – 2%

Ουκρανία – 2%

Τσεχία – 1%

Σουηδία – 1%

Μολδαβία – 1%

Κροατία – 1%

Κύπρος – 1%

Αλβανία – 1%

Νορβηγία – 1%

Σερβία – 1%

Ηνωμένο Βασίλειο – 1%

Πολωνία – 1%

Λιθουανία – 1%

Γερμανία – 1%

Βέλγιο – 1%

Ο τελικός θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 στις 22:00, ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, από το νέο διεθνές κανάλι ERT COSMOS, από τη Φωνή της Ελλάδας, καθώς και με υπηρεσίες προσβασιμότητας με πλήρη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις μέσα από το Eurovision Channel του ERTFLIX.