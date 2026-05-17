Τελικός Eurovision 2026: Ποια είναι η Dara - Από το X-Factor στη νίκη με το «Bangaranga»

Η Dara, εκπρόσωπος της Βουλγαρίας, επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και κατάφερε με το «εκρηκτικό» Bangaranga να κατακτήσει την πρώτη θέση στον τελικό της Eurovision 2026.

Η Dara έγραψε ιστορία στη φετινή Eurovision 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας, καθώς χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στον διαγωνισμό.

Η 27χρονη τραγουδίστρια, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Νταρίνα Νικολάεβα Γιότοβα, κατέκτησε την πρώτη θέση τόσο στις επιτροπές όσο και στην ψηφοφορία του κοινού στον μεγάλο τελικό που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας.

Τελικός Eurovision 2026: Ποια είναι η Dara

«Σας αγαπώ τόσο πολύ», είπε συγκινημένη η Dara λίγο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, κρατώντας το τρόπαιο της Eurovision.

Γεννημένη στις 9 Σεπτεμβρίου 1998 στη Βάρνα, η Dara σπούδασε παραδοσιακό βουλγαρικό τραγούδι στην Εθνική Σχολή Τεχνών «Dobri Hristov». Έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό το 2015, όταν συμμετείχε στο X Factor Bulgaria σε ηλικία μόλις 16 ετών, κατακτώντας την τρίτη θέση.

Λίγο αργότερα υιοθέτησε το καλλιτεχνικό όνομα DARA και κυκλοφόρησε το πρώτο της single με τίτλο «K’vo Ne Chu», το οποίο ανέβηκε γρήγορα στην κορυφή των βουλγαρικών charts. Ακολούθησαν επιτυχίες όπως τα «Thunder», «Call Me» και «Mr. Rover», που της χάρισαν εκατομμύρια streams και views στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η τραγουδίστρια θεωρείται σήμερα μία από τις μεγαλύτερες pop stars της Βουλγαρίας. Το 2018 αναδείχθηκε «Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνιδα» στα BG Radio Music Awards, ενώ το 2021 έγινε η νεότερη coach στην ιστορία του The Voice Bulgaria. Μάλιστα, κατάφερε να κερδίσει δύο φορές το talent show με παίκτες της ομάδας της, το 2022 και το 2024.

Παράλληλα, συμμετείχε και στο βουλγαρικό Dancing Stars το 2024, φτάνοντας μέχρι τον τελικό.

Τελικός Eurovision 2026: Το άλμπουμ και η διάγνωση ΔΕΠΥ της Dara

Σημαντικό κεφάλαιο στην καριέρα της αποτέλεσε και το άλμπουμ «ADHDARA» που κυκλοφόρησε το 2025. Ο τίτλος του δίσκου είναι λογοπαίγνιο με το όνομά της και τη διάγνωση ΔΕΠΥ (ADHD), την οποία αποκάλυψε δημόσια ως ενήλικη.

«Αυτό το σύνδρομο και όλα όσα προσπαθώ να διαχειριστώ είναι κομμάτι μου», είχε δηλώσει η Dara, σε συνέντευξή της το 2025.

Η φετινή συμμετοχή της στη Eurovision είχε και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή της Βουλγαρίας στον διαγωνισμό μετά από απουσία από το 2022, κυρίως λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Το τραγούδι «Bangaranga», με το οποίο κέρδισε τη Eurovision, δανείζεται τον τίτλο του από τη τζαμαϊκανή αργκό, όπου η λέξη περιγράφει ένα χαοτικό αλλά γιορτινό ξέσπασμα.

Η ίδια όμως έχει εξηγήσει ότι η βασική έμπνευση προέρχεται από τη βουλγαρική παράδοση των Kukeri, τα αρχαία δρώμενα στα οποία άνθρωποι με τρομακτικές μάσκες και κουδούνια διώχνουν τα κακά πνεύματα με χορό, θόρυβο και ένταση.

Με τη νίκη της, η DARA διαδέχεται τον JJ, που είχε κερδίσει τη Eurovision 2025 για λογαριασμό της Αυστρίας με το τραγούδι «Wasted Love».

