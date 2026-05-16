Τελικός Eurovision 2026: Ολοκληρώθηκε και η εμφάνιση του Ισραήλ

Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ Noam Bettan, ανέβηκε στη σκηνή του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026 και ερμήνευσε το τραγούδι «Michelle».
Ο 28χρονος εμφανίστηκε τρίτος στον τελικό της Eurovision 2026, και σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν μέχρι τώρα, δεν υπήρξαν απρόοπτα.
Υπενθυμίζεται πως και κατά τη διάρκεια του Α’ Ημιτελικού είχαν σημειωθεί αντιδράσεις από μέρος του κοινού, σε μια διοργάνωση όπου συνολικά η συμμετοχή του Ισραήλ έχει προκαλέσει συζητήσεις και διαφορετικές τοποθετήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ορισμένες χώρες να επιλέγουν να μην συμμετάσχουν στον φετινό διαγωνισμό.
Αξίζει να σημειωθεί πως για τον φετινό εκπρόσωπο του Ισραήλ, Noam Bettan, ένα ιδιαίτερο στοιχείο της προετοιμασίας του ήταν η εξοικείωση με ηχογραφημένα γιουχαΐσματα και αποδοκιμασίες κατά τη διάρκεια των προβών.
Ο 28χρονος δούλεψε για μήνες με ήχους που διέκοπταν σκόπιμα την πρόβα του.
Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό
- Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
- Γερμανία: Sarah Engels – Fire
- Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
- Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
- Αλβανία: Alis – Nân
- Ελλάδα: Akylas – Ferto
- Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
- Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
- Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
- Μάλτα: AIDAN – Bella
- Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
- Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
- Κροατία: LELEK – Andromeda
- Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
- Γαλλία: Monroe – Regarde !
- Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
- Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Πολωνία: ALICJA – Pray
- Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
- Σουηδία: FELICIA – My System
- Κύπρος: Antigoni – JALLA
- Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
- Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
- Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me