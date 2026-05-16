Τελικός Eurovision 2026: Η Φινλανδία «σάρωσε» και επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί

Η Φινλανδία αποχώρησε από τη σκηνή του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026 μέσα σε αποθέωση, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται το απόλυτο φαβορί για την πρωτιά της φετινής διοργάνωσης.

Το κοινό στην αρένα της Βιέννης αντέδρασε με έντονο χειροκρότημα, με την εμφάνιση να συζητιέται ήδη έντονα και τα στοιχήματα να δείχνουν περαιτέρω ενίσχυση της φινλανδικής δυναμικής στη μάχη της κορυφής της Eurovision 2026.

Καθοριστική στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία της Linda Lampenius στο βιολί, που έδωσε έναν πιο κινηματογραφικό και θεατρικό χαρακτήρα στη σκηνή, ανεβάζοντας κατακόρυφα την ατμόσφαιρα του act.

Ο Pete Parkkonen και η Linda Lampenius παρουσίασαν μία άρτια σκηνικά εμφάνιση, με υψηλή παραγωγή, έντονη ενέργεια και σύγχρονη pop αισθητική, που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι το φινάλε.

Συνολικά, η φινλανδική συμμετοχή στον τελικό της Eurovision 2026 επιβεβαίωσε μέσα από ένα ολοκληρωμένο και εντυπωσιακό performance τον λόγο που βρίσκεται στην κορυφή των προγνωστικών, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις στη Βιέννη.

