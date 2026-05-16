Τελικός Eurovision 2026: Η Φινλανδία «σάρωσε» και επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί

Η Φινλανδία χάρισε μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026

The LiFO team
Φωτ. από την εμφάνιση της Φινλανδίας στη Eurovision 2026 / X

Η Φινλανδία αποχώρησε από τη σκηνή του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026 μέσα σε αποθέωση, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται το απόλυτο φαβορί για την πρωτιά της φετινής διοργάνωσης.

Το κοινό στην αρένα της Βιέννης αντέδρασε με έντονο χειροκρότημα, με την εμφάνιση να συζητιέται ήδη έντονα και τα στοιχήματα να δείχνουν περαιτέρω ενίσχυση της φινλανδικής δυναμικής στη μάχη της κορυφής της Eurovision 2026.

Καθοριστική στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία της Linda Lampenius στο βιολί, που έδωσε έναν πιο κινηματογραφικό και θεατρικό χαρακτήρα στη σκηνή, ανεβάζοντας κατακόρυφα την ατμόσφαιρα του act.

Ο Pete Parkkonen και η Linda Lampenius παρουσίασαν μία άρτια σκηνικά εμφάνιση, με υψηλή παραγωγή, έντονη ενέργεια και σύγχρονη pop αισθητική, που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού μέχρι το φινάλε.

Συνολικά, η φινλανδική συμμετοχή στον τελικό της Eurovision 2026 επιβεβαίωσε μέσα από ένα ολοκληρωμένο και εντυπωσιακό performance τον λόγο που βρίσκεται στην κορυφή των προγνωστικών, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις στη Βιέννη.

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό

  1. Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
  2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire
  3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  4. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  5. Αλβανία: Alis – Nân
  6. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
  8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
  9. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  10. Μάλτα: AIDAN – Bella
  11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
  12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
  13. Κροατία: LELEK – Andromeda
  14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
  15. Γαλλία: Monroe – Regarde !
  16. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  18. Πολωνία: ALICJA – Pray
  19. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  20. Σουηδία: FELICIA – My System
  21. Κύπρος: Antigoni – JALLA
  22. Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  23. Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
  24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

