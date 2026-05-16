Τελικός Eurovision 2026: Η Ευρώπη «υποκλίθηκε» στον Akyla και το Ferto

Με μία εκρηκτική σκηνική παρουσία και ασταμάτητη ενέργεια, ο Akylas ξεσήκωσε την αρένα στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, παρασύροντας το κοινό στους ρυθμούς του «Ferto».

Ο Akylas ανέβηκε έκτος στη σκηνή της Eurovision 2026, πραγματοποιώντας μία από τις πιο δυναμικές εμφανίσεις της βραδιάς μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα της εμφάνισής του, το κοινό στο Wiener Stadthalle ξέσπασε σε χειροκροτήματα, με την αρένα να δονείται στους ρυθμούς του «Ferto» και τους θεατές να τραγουδούν μαζί του.

Όπως είχε φανεί ήδη από τις πρόβες, η σκηνική παρουσία του «Ferto» βασίστηκε σε μία έντονα κινηματογραφική αισθητική, με εκρηκτικούς φωτισμούς, γρήγορα πλάνα και μία performance που θύμιζε περισσότερο παγκόσμια pop παραγωγή παρά μία κλασική Eurovision εμφάνιση.

Ο Akylas παρέμεινε απόλυτα συγκεντρωμένος και εκρηκτικός καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισής του, αποσπώντας ένα από τα πιο θερμά χειροκροτήματα της βραδιάς και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες της Ελλάδας για μία υψηλή θέση στον φετινό διαγωνισμό.

