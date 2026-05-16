Τελικός Eurovision 2026: Η Δανία άνοιξε τη βραδιά και ξεσήκωσε το κοινό

Η Δανία άνοιξε τη βραδιά του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026, με τον Søren Torpegaard Lund να δίνει τον καλύτερό του εαυτό.

Ο καλλιτέχνης, που θεωρείται ένα από τα φετινά φαβορί της Eurovision 2026, έφερε στη σκηνή μια έντονα δυναμική πρόταση, η οποία από τα πρώτα δευτερόλεπτα δημιούργησε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού μέσα στην αρένα.

Η δανέζικη συμμετοχή κινήθηκε σε γρήγορους ρυθμούς, με εντυπωσιακούς φωτισμούς, έντονη σκηνική κίνηση και εναλλαγές στην κάμερα που ενίσχυσαν το συνολικό αποτέλεσμα.

Το «Før vi går hjem», το πρώτο τραγούδι εξ ολοκλήρου στα δανέζικα από το 2021, απέκτησε ιδιαίτερη σκηνική δύναμη, με τη Δανία να δίνει από νωρίς τον τόνο σε έναν τελικό γεμάτο ένταση και υψηλές προσδοκίες.

