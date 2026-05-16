Τελικός Eurovision 2026: Η Δανία άνοιξε τη βραδιά και ξεσήκωσε το κοινό

Η Δανία έδωσε το έναυσμα για τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, με τον Søren Torpegaard Lund να ανεβαίνει πρώτος στη σκηνή της Βιέννης

The LiFO team
Φωτ. από την εμφάνιση της Δανίας στη Eurovision 2026

Η Δανία άνοιξε τη βραδιά του μεγάλου τελικού της Eurovision 2026, με τον Søren Torpegaard Lund να δίνει τον καλύτερό του εαυτό.

Ο καλλιτέχνης, που θεωρείται ένα από τα φετινά φαβορί της Eurovision 2026, έφερε στη σκηνή μια έντονα δυναμική πρόταση, η οποία από τα πρώτα δευτερόλεπτα δημιούργησε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού μέσα στην αρένα.

Η δανέζικη συμμετοχή κινήθηκε σε γρήγορους ρυθμούς, με εντυπωσιακούς φωτισμούς, έντονη σκηνική κίνηση και εναλλαγές στην κάμερα που ενίσχυσαν το συνολικό αποτέλεσμα.

Το «Før vi går hjem», το πρώτο τραγούδι εξ ολοκλήρου στα δανέζικα από το 2021, απέκτησε ιδιαίτερη σκηνική δύναμη, με τη Δανία να δίνει από νωρίς τον τόνο σε έναν τελικό γεμάτο ένταση και υψηλές προσδοκίες.

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό

  1. Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
  2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire
  3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  4. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  5. Αλβανία: Alis – Nân
  6. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
  8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
  9. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  10. Μάλτα: AIDAN – Bella
  11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
  12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
  13. Κροατία: LELEK – Andromeda
  14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
  15. Γαλλία: Monroe – Regarde !
  16. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  18. Πολωνία: ALICJA – Pray
  19. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  20. Σουηδία: FELICIA – My System
  21. Κύπρος: Antigoni – JALLA
  22. Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  23. Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
  24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

