Τελικός Eurovision 2026: Η Βουλγαρία ξεσήκωσε την αρένα της Βιέννης με το «Bangaranga»

Η Dara ανέβηκε στη σκηνή του τελικού της Eurovision 2026 και παρουσίασε μία από τις πιο δυναμικές και σύγχρονες pop εμφανίσεις της βραδιάς.

Η Dara ερμήνευσε το «Bangaranga» σε μία εκρηκτική εμφάνιση γεμάτη ρυθμό, ένταση και σκηνική αυτοπεποίθηση, καταφέρνοντας από τα πρώτα δευτερόλεπτα να τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού στην αρένα της Βιέννης για τη Eurovision 2026.

Με εντυπωσιακά visuals και υψηλής ενέργειας σκηνική παρουσία, η χώρα επιβεβαίωσε τη δυναμική της φετινής συμμετοχής της.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό site της Βουλγαρικής Εθνικής Ραδιοφωνίας (BNR), η λέξη «Bangaranga» προέρχεται από την τζαμαϊκανή αργκό (Jamaican Patois) και χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κατάσταση έντασης, αναστάτωσης ή «χαμού».

«Η λέξη “Bangaranga” συμβολίζει για μένα την ανακάλυψη της εσωτερικής δύναμης που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του. Η έννοια μας καλεί να δρούμε με αγάπη και όχι με φόβο. Τον τελευταίο καιρό δεν φοβάμαι να είμαι ο εαυτός μου κι ας με κάνει αυτό ευάλωτη. Δεν φοράω μάσκα», φέρεται να είχε δηλώσει η Dara, σύμφωνα με το μέσο της Βουλγαρίας, bnrnews.bg.

