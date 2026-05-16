Τελικός Eurovision 2026: Η Αυστραλία «κλείδωσε» τη θέση της ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί

Με μία συγκλονιστική και άκρως δυναμική εμφάνιση στoν τελικό της Eurovision 2026, η Delta Goodrem επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Η εκπρόσωπος της Αυστραλίας ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision 2026 με το «Eclipse», παραδίδοντας μία ερμηνεία υψηλού επιπέδου που καθήλωσε το Wiener Stadthalle από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Με φωνητική δύναμη που ξεχώρισε άμεσα, έντονους κινηματογραφικούς φωτισμούς και μία σκηνική παρουσία γεμάτη αυτοπεποίθηση, η Delta Goodrem συγκεκριμένα δημιούργησε μία από τις πιο καθηλωτικές στιγμές της βραδιάς.

Η αρένα αντέδρασε με θερμό χειροκρότημα, ενώ η ένταση και η συναισθηματική κορύφωση της εμφάνισης απογείωσαν το κλίμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την εμφάνισή της στον Β’ Ημιτελικό καταγράφηκε σημαντική άνοδος στα στοιχήματα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως ένα από τα επικρατέστερα ονόματα για τη φετινή Eurovision.

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον τελικό