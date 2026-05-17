Τελικός Eurovision 2026: Η Antigoni ξεσήκωσε τη Βιέννη με το «Jalla»

Με μία εκρηκτική σκηνική παρουσία και έντονο ερμηνευτικό πάθος, η Antigoni ανέβηκε στη σκηνή του τελικού της Eurovision 2026, εκπροσωπώντας την Κύπρο με το «Jalla» και τραβώντας από νωρίς όλα τα βλέμματα πάνω της.

Η Antigoni ερμήνευσε το «Jalla» στη Βιέννη, σε μία εμφάνιση γεμάτη ενέργεια και δυναμισμό, που ξεσήκωσε το κοινό μέσα στο Wiener Stadthalle και χάρισε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς του τελικού της Eurovision 2026.

Καθ' όλη τη διάρκεια του τραγουδιού η ανταπόκριση του κοινού ήταν θερμή, με χειροκροτήματα και έντονη συμμετοχή, ενώ η ενέργεια στην αρένα ανέβαινε σταδιακά όσο εξελισσόταν το «Jalla».

Με σταθερή και γεμάτη αυτοπεποίθηση παρουσία, η 30χρονη κινήθηκε με άνεση στη σκηνή, μεταδίδοντας ένταση αλλά και θετική διάθεση, στοιχείο που αποτυπώθηκε και στην αντίδραση του κοινού.

Το «Jalla», που ήδη πριν τον τελικό θεωρούνταν μία από τις πιο δυνατές συμμετοχές της Κύπρου τα τελευταία χρόνια, επιβεβαίωσε στη σκηνή γιατί είχε συζητηθεί τόσο έντονα, με την εμφάνιση να αφήνει ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις στο φινάλε.

