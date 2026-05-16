Τελικός Eurovision 2026: Το εντυπωσιακό opening του JJ στη Βιέννη

Η αυλαία της Eurovision 2026 άνοιξε και επίσημα στη Βιέννη, με τη φετινή διοργάνωση να κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα μπροστά σε χιλιάδες θεατές και εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλη την Ευρώπη.

Πρώτος στη σκηνή της Eurovision 2026 ανέβηκε ο περσινός νικητής, JJ, ο άνθρωπος που χάρισε φέτος τη διοργάνωση στην Αυστρία μετά τη νίκη του στη Βασιλεία της Ελβετίας το 2025.

Το opening act ξεκίνησε με αναδρομή στη στιγμή της περσινής του νίκης, όταν σήκωσε το τρόπαιο της Eurovision, ενώ ακολούθησε ένα κινηματογραφικό βίντεο με το χαρακτηριστικό χάρτινο καραβάκι, το γούρι που συμβόλιζε το τραγούδι του.



Στο βίντεο, το μικρό χάρτινο καράβι ταξίδεψε από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι τον Δούναβη και τελικά έφτασε στη Wiener Stadthalle, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική και συμβολική εισαγωγή για τη βραδιά.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η κάμερα πέρασε μέσα στην αρένα, όπου ο JJ εμφανίστηκε ζωντανά στη σκηνή, συνοδευόμενος από τη Συμφωνική Ορχήστρα Ραδιοφώνου της Βιέννης.

Ο περσινός νικητής ερμήνευσε αρχικά το «Queen of the Night» του Μότσαρτ, πριν περάσει ομαλά στο νέο του single «Unknown», και το «Wasted Love» αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό.