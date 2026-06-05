Ταμίλα Κουλίεβα για ΛΕΞ: «Ήταν πολύ μεγάλη η τιμή που μου έκανε»

Η ηθοποιός Ταμίλα Κουλίεβα μίλησε σήμερα στο Mega και την εκπομπή «Buongiorno» και, μεταξύ άλλων, στάθηκε στη συνεργασία που έκανε με τον ράπερ ΛΕΞ.

Η Ταμίλα Κουλίεβα, στην ίδια συνέντευξη, αποκάλυψε πως ο ΛΕΞ τής έδωσε τα τραγούδια του για να τα χρησιμοποιήσει στην πρώτη παράσταση που σκηνοθέτησε.

«Για μένα σημαίνει ότι γεφυρώνουμε γενιές, πράγματα, εποχές, από δύο πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες: τη Χαρούλα Αλεξίου φυσικά και τον ΛΕΞ, που τον εκτιμώ πολύ. Βεβαίως και έχω πάει σε συναυλία του και έχουμε συνεργαστεί» είπε αρχικά η Ταμίλα Κουλίεβα.

Στην πρώτη μου σκηνοθεσία, μου έδωσε τα τραγούδια του και τα χρησιμοποίησα στην παράσταση. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή που μου έκανε, που μου έδωσε τα τραγούδια του να τα χρησιμοποιήσω στην παράσταση, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει, κατέληξε η ηθοποιός.