Τα τηλεοπτικά βραβεία Emmy βγάζουν σκηνοθέτες, σεναριογράφους και ηθοποιούς από τη ζωντανή μετάδοση

Τα τηλεοπτικά βραβεία Emmy αποφάσισαν να αφήσουν εκτός της κεντρικής primetime μετάδοσης ορισμένες από τις πιο βασικές δημιουργικές κατηγορίες της φετινής τελετής, προκαλώντας την κοινή αντίδραση των μεγάλων σωματείων σκηνοθετών, ηθοποιών και σεναριογράφων του Χόλιγουντ.

Η Τηλεοπτική Ακαδημία ανακοίνωσε ότι πέντε κατηγορίες θα μεταφερθούν στις τελετές που θα προηγηθούν της βασικής τηλεοπτικής βραδιάς. Ανάμεσά τους βρίσκονται το σενάριο σε variety series, ο β΄ ανδρικός και ο β΄ γυναικείος ρόλος σε limited series ή τηλεταινία, καθώς και η σκηνοθεσία και το σενάριο στην ίδια κατηγορία.

Η αλλαγή μειώνει τον αριθμό των βραβείων που θα παρουσιαστούν στην κεντρική τηλεοπτική μετάδοση στα 19, με την Ακαδημία να υποστηρίζει ότι χρειάζεται μια πιο «φρέσκια» εκδοχή των τηλεοπτικών βραβείων Emmy, προσαρμοσμένη στον περιορισμένο χρόνο ενός τρίωρου σόου και στις ανάγκες του τηλεοπτικού κοινού.

Για τα σωματεία, όμως, η απόφαση δεν είναι απλώς ζήτημα διάρκειας. Το DGA, το SAG-AFTRA και το WGA αντέδρασαν με κοινή ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνση αυτών των κατηγοριών από την primetime μετάδοση υποβαθμίζει τη συμβολή των ανθρώπων που η ίδια η Ακαδημία υποτίθεται ότι τιμά.

Η σύγκρουση αγγίζει ένα παλιό, αλλά όλο και πιο έντονο ερώτημα για τις μεγάλες τελετές βραβείων: τι ακριβώς γιορτάζουν όταν προσπαθούν ταυτόχρονα να μοιάζουν με τηλεοπτικό υπερθέαμα; Τους ανθρώπους που φτιάχνουν τις σειρές ή μόνο τις κατηγορίες που θεωρούνται πιο αναγνωρίσιμες, πιο γρήγορες και πιο «φιλικές» για το κοινό;

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της φετινής απόφασης είναι ότι για πρώτη φορά μετακινούνται εκτός primetime τόσο κεντρικές κατηγορίες των limited series και των τηλεταινιών. Η σκηνοθεσία, το σενάριο και οι β΄ ρόλοι αυτής της κατηγορίας συχνά φέρνουν στα τηλεοπτικά βραβεία Emmy μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα και τις πιο συζητημένες τηλεοπτικές δουλειές της χρονιάς.

Η ένταση έχει και ιστορικό βάθος. Παρόμοιες προσπάθειες να περιοριστούν κατηγορίες σεναρίου ή σκηνοθεσίας από τη βασική μετάδοση είχαν προκαλέσει αντιδράσεις και στο παρελθόν, με τη Writers Guild of America να έχει πιέσει ώστε να ανατραπούν αντίστοιχες αποφάσεις. Για πολλούς μέσα στη βιομηχανία, η φετινή κίνηση μοιάζει με ακόμη ένα βήμα σε μια παλιά κατεύθυνση: λιγότερος χρόνος για τους δημιουργούς, περισσότερος χώρος για το τηλεοπτικό προϊόν.

Η 78η τελετή των τηλεοπτικών βραβείων Emmy θα μεταδοθεί ζωντανά στις 14 Σεπτεμβρίου από το Peacock Theater στο Λος Άντζελες, με παρουσιάστρια τη Mariska Hargitay. Οι υπόλοιπες τελετές θα πραγματοποιηθούν στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου.

με στοιχεία από Deadline