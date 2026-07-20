Συμφωνία Paramount-Warner Bros: Δικαστής «πάγωσε» προσωρινά τη συγχώνευση

Ομοσπονδιακός δικαστής στις ΗΠΑ ανέστειλε προσωρινά τη συγχώνευση μεταξύ της Paramount Skydance και της Warner Bros. Discovery, έπειτα από προσφυγή συνασπισμού πολιτειών που ζητούν να μπλοκαριστεί η συμφωνία.

Η προσωρινή δικαστική εντολή περιορισμού θα παραμείνει σε ισχύ για 14 ημέρες, ενώ η ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 3 Αυγούστου.

Η αγωγή των πολιτειών «παρουσίασε πειστικά στοιχεία ότι η ενοποιημένη εταιρεία που θα προκύψει από τη συναλλαγή θα διαθέτει σημαντικό μερίδιο αγοράς στην αγορά κινηματογραφικής διανομής ευρείας κυκλοφορίας», ανέφερε στην απόφασή της η δικαστής της Καλιφόρνιας, Αρασέλι Μαρτίνες-Ολγκίν.

«Με βάση και μόνο το μερίδιο αγοράς της εν λόγω ενοποιημένης εταιρείας, το Δικαστήριο πείθεται ότι μπορεί να τεκμαίρει πως η προτεινόμενη συγχώνευση είναι πιθανό να παραβιάζει την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία», πρόσθεσε.

«Η Paramount και η Warner Bros. θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως ξεχωριστές, βιώσιμες εταιρείες που ανταγωνίζονται στην αγορά, ενώ αναμένουν από το Δικαστήριο να εκδικάσει την υπόθεση», σημείωσε η δικαστής.

A judge has ordered a temporary halt to the Paramount-Warner Bros. merger:



• A state coalition argued the merger would violate federal antitrust law, leading to higher prices and fewer movies and TV shows



• If the deal has not closed by Sept. 30, Paramount will start to owe… pic.twitter.com/Hq0V7oIgRe — Variety (@Variety) July 20, 2026

Συμφωνία Paramount-Warner Bros: Η συγχώνευση θα πλήξει τον ανταγωνισμό στη βιομηχανία του κινηματογράφου

Οι γενικοί εισαγγελείς 12 πολιτειών, με επικεφαλής τον γενικό εισαγγελέα της Καλιφόρνιας Ρομπ Μπόντα, κατέθεσαν την περασμένη εβδομάδα αγωγή, υποστηρίζοντας ότι η συγχώνευση θα πλήξει τον ανταγωνισμό στη βιομηχανία του κινηματογράφου, θα οδηγήσει σε χαμηλότερες αμοιβές για ηθοποιούς και σεναριογράφους, ενώ θα βλάψει και τους καταναλωτές περιορίζοντας τις επιλογές τους σε ειδήσεις και ψυχαγωγικό περιεχόμενο.

Εκπρόσωπος της Paramount Skydance χαρακτήρισε τα επιχειρήματα των πολιτειών περί παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας «αβάσιμα».

«Αυτή η συγχώνευση είναι νόμιμη, ενισχύει τον ανταγωνισμό και θα ωφελήσει τους καταναλωτές, τους δημιουργούς, τους εργαζομένους και τη βιομηχανία ψυχαγωγίας», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα. «Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε σθεναρά τη συναλλαγή και αναμένουμε τις ακροάσεις σχετικά με την ουσία της προσφυγής των γενικών εισαγγελέων των πολιτειών».

Paramount-Warner Bros: Η αγωγή των πολιτειών υποστηρίζει ότι η συγχώνευση θα παραβίαζε τον Νόμο Κλέιτον του 1914

Ο Μπόντα χαρακτήρισε την απόφαση της δικαστή «μία κρίσιμη πρώτη νίκη στην υπόθεσή μας, ώστε αυτή η γιγαντιαία συγχώνευση να μην πραγματοποιηθεί ποτέ». Όπως ανέφερε, οι πολιτείες «αγωνίζονται για μια ελεύθερη και δίκαιη αγορά και για μια ακμάζουσα βιομηχανία κινηματογράφου και τηλεόρασης που εξυπηρετεί τόσο τους δημιουργούς όσο και το κοινό».

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, η οποία επίσης συμμετέχει στην αγωγή, δήλωσε: «Η σημερινή απόφαση αποτελεί σημαντική νίκη για όλους όσοι θα επηρεάζονταν αρνητικά από αυτή τη συγχώνευση και ανυπομονώ να συνεχίσω να δίνω τη μάχη σε αυτή την υπόθεση».

Η αγωγή των πολιτειών υποστηρίζει ότι η συγχώνευση θα παραβίαζε τον Νόμο Κλέιτον του 1914 (Clayton Act), ο οποίος εμποδίζει συγχωνεύσεις που ενδέχεται να περιορίσουν τον ανταγωνισμό ή να δημιουργήσουν μονοπωλιακές συνθήκες.

Η Paramount έχει υποστηρίξει ότι η ένωση με τη Warner Bros. θα της επιτρέψει να δημιουργήσει περισσότερες σειρές και ταινίες, καθώς και να ενισχύσει τις ευκαιρίες απασχόλησης για επαγγελματίες του κλάδου.

Η συμφωνία ύψους 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα ενώσει δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες μέσων ενημέρωσης στις ΗΠΑ, δίνοντάς τους τον έλεγχο σχεδόν του ενός τρίτου του προγραμματισμού καλωδιακής τηλεόρασης και περισσότερο από το ένα τρίτο των κινηματογραφικών υπερπαραγωγών, σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Καλιφόρνιας.

Με πληροφορίες από CBS News