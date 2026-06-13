Συμφωνία 111 δισ. δολαρίων: Εγκρίνεται η εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount

Ένα σημαντικό βήμα για τη μεγαλύτερη συμφωνία που έχει δει τα τελευταία χρόνια η βιομηχανία του θεάματος έγινε στις ΗΠΑ, καθώς το υπουργείο Δικαιοσύνης ενέκρινε την εξαγορά της Warner Bros Discovery από την Paramount Skydance έναντι 111 δισ. δολαρίων.

Η απόφαση επιτρέπει στη διαδικασία να προχωρήσει, όμως η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Πολιτείες, μεταξύ των οποίων η Καλιφόρνια, συνεχίζουν να εξετάζουν την υπόθεση και διατηρούν το δικαίωμα να προσφύγουν δικαστικά για να μπλοκάρουν τη συναλλαγή.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι έπειτα από εκτενή έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα πως η συμφωνία δεν αναμένεται να περιορίσει τον ανταγωνισμό ούτε να βλάψει τους καταναλωτές. Αντίθετα, υποστήριξε ότι μπορεί να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Χόλιγουντ, όπου πολλοί φοβούνται ότι η περαιτέρω συγκέντρωση μεγάλων στούντιο στα χέρια λίγων εταιρειών θα οδηγήσει σε λιγότερες θέσεις εργασίας, λιγότερες παραγωγές και μικρότερη ποικιλία περιεχομένου.

Περισσότεροι από 1.400 ηθοποιοί, σκηνοθέτες και επαγγελματίες του κινηματογράφου υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή κατά της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι θα περιορίσει τις ευκαιρίες για δημιουργούς και θα μειώσει τις επιλογές του κοινού.

Οι ανησυχίες εντείνονται και λόγω του πρόσφατου ιστορικού της Paramount. Όταν η Skydance συγχωνεύθηκε με την εταιρεία το 2025, ακολούθησαν περικοπές περίπου του 10% του προσωπικού.

Αν η εξαγορά ολοκληρωθεί, θα δημιουργηθεί ένας από τους ισχυρότερους ομίλους ψυχαγωγίας στον κόσμο. Στην Paramount θα προστεθούν το CNN, το HBO, τα δίκτυα TBS, TNT και TCM, καθώς και τα DC Studios και New Line Cinema. Ήδη στο χαρτοφυλάκιό της βρίσκονται η Paramount Pictures, το CBS, το Showtime και το Nickelodeon.

Η συμφωνία έχει αποκτήσει και πολιτική διάσταση. Ο επικεφαλής της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, είναι γιος του δισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, γνωστού υποστηρικτή και δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, το CBS News και η εκπομπή «60 Minutes» έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο κριτικής από όσους υποστηρίζουν ότι ορισμένες αλλαγές στη διοίκηση και το δημοσιογραφικό προσωπικό ευνοούν την κυβέρνηση Τραμπ.

Η Warner Bros Discovery είχε αναζητήσει αγοραστή από πέρυσι και αρχικά είχε έρθει σε συμφωνία με το Netflix για μέρος των περιουσιακών της στοιχείων. Η Paramount κατέθεσε ανταγωνιστική πρόταση και τελικά αύξησε σημαντικά το τίμημα, σε βαθμό που το Netflix έκρινε ότι η συμφωνία δεν ήταν πλέον οικονομικά ελκυστική.

Με πληροφορίες από BBC