Συμβιβασμός Disney – Τζίνα Καράνο μετά την απομάκρυνση από το The Mandalorian για αναρτήσεις στα social media

Η Disney και η ηθοποιός Τζίνα Καράνο κατέληξαν σε συμβιβασμό για τη δικαστική διαμάχη που ξεκίνησε μετά την απόλυσή της από τη σειρά The Mandalorian, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος της Lucasfilm, θυγατρικής της Disney.

Η Καράνο, πρώην πρωταθλήτρια μικτών πολεμικών τεχνών και γνωστή από τις ταινίες Deadpool και Haywire, υποδύθηκε τον ρόλο της Κάρα Ντιούν στις δύο πρώτες σεζόν της σειράς Star Wars στην πλατφόρμα Disney+. Το 2021, η Lucasfilm ανακοίνωσε ότι τερματίζει τη συνεργασία μαζί της, χαρακτηρίζοντας «απεχθείς και απαράδεκτες» αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες, σύμφωνα με την εταιρεία, «υποτιμούσαν ανθρώπους με βάση την πολιτιστική και θρησκευτική τους ταυτότητα».

Αμφιλεγόμενες αναρτήσεις και δημόσια κατακραυγή

Η απομάκρυνση της Καράνο ήρθε μετά από ανάρτηση στο Instagram, όπου φαινόταν να συγκρίνει τη μεταχείριση των συντηρητικών στις ΗΠΑ με την δίωξη των Εβραίων στη ναζιστική Γερμανία. Η ηθοποιός είχε επίσης δεχθεί επικρίσεις για αναρτήσεις που χλεύαζαν τη χρήση μάσκας κατά την πανδημία COVID-19 και για την αναπαραγωγή του ψευδούς ισχυρισμού του Ντόναλντ Τραμπ περί εκλογικής νοθείας στις προεδρικές εκλογές του 2020. Μετά τον σάλο, η Καράνο έχασε και τη συνεργασία της με το πρακτορείο UTA.

Το 2024, κατέθεσε αγωγή κατά της Disney για άδικη απόλυση, με τη χρηματοδότηση του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ. Σε ανάρτησή της τότε στην πλατφόρμα X του Μασκ, υποστήριξε ότι «κυνηγήθηκε» για καθετί που δημοσίευε ή που της άρεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή «δεν συμβάδιζε με το αποδεκτό αφήγημα της εποχής».

Ο συμβιβασμός και οι δηλώσεις των δύο πλευρών

Σε δήλωσή της, η Lucasfilm τόνισε ότι η Καράνο «πάντα έχαιρε σεβασμού από τους σκηνοθέτες, τους συμπρωταγωνιστές και το προσωπικό της» και ότι εργαζόταν σκληρά, δείχνοντας ευγένεια και επαγγελματισμό. «Με την υπόθεση να έχει λήξει, ανυπομονούμε να αναζητήσουμε ευκαιρίες συνεργασίας με την κυρία Καράνο στο μέλλον», ανέφερε η ανακοίνωση.

Στην αγωγή της, η ηθοποιός είχε ισχυριστεί ότι η Disney της ζήτησε να συναντηθεί με ομάδα υπεράσπισης των δικαιωμάτων LGBTQ+ και, όταν αρνήθηκε, απολύθηκε. Η αγωγή κατηγορούσε την εταιρεία για «εκφοβιστικές, διακριτικές και εκδικητικές πρακτικές».

Σε ανάρτησή της την Πέμπτη στην πλατφόρμα X, η Καράνο χαρακτήρισε τη συμφωνία «την καλύτερη δυνατή έκβαση για όλες τις πλευρές» κα ευχαρίστησε, επίσης, «από καρδιάς» τον Έλον Μασκ, τον οποίο χαρακτήρισε «καλό Σαμαρείτη» για τη χρηματοδότηση της αγωγής της.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο που αρκετές μεγάλες εταιρείες στις ΗΠΑ περιορίζουν ή εγκαταλείπουν πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα, ισότητα και ένταξη (DEI), καθώς η κυβέρνηση Τραμπ ασκεί πίεση σε προγράμματα που στηρίζουν έγχρωμους και LGBTQ+ Αμερικανούς.

Νωρίτερα φέτος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) και διορισμένος από τον Τραμπ, Μπρένταν Καρ, είχε δηλώσει ότι ο οργανισμός ξεκίνησε έρευνα για το κατά πόσο οι πρακτικές DEI της Disney και της θυγατρικής της ABC παραβιάζουν τους κανονισμούς απασχόλησης.

Με πληροφορίες από Guardian