Survivor: Τέλος για το reality μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

Oλοκληρώνεται πρόωρα το Survivor στον ΣΚΑΪ, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που ακολούθησαν τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου.

Ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά πριν λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Survivior, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό μέρους του ποδιού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε συνάντηση που έγινε το βράδυ της Κυριακής στον Άγιο Δομίνικο, αποφασίστηκε να πέσει πρόωρα η αυλαία του παιχνιδιού.

Παράλληλα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι παίκτες αναμένεται να αρχίσουν σταδιακά να επιστρέφουν στην Ελλάδα εντός των επόμενων ημερών.

Survivor: Εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης

Υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες ημέρες, τόσο ο ΣΚΑΪ όσο και η Acun Medya εξέδωσαν επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με το σοβαρό ατύχημα του νεαρού παίκτη, όπου εξέφρασαν τη στήριξή τους προς τον Σταύρο Φλώρο και ξεκαθάρισαν ότι θα διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Τότε, είχε γίνει γνωστό πως η μετάδοση του reality αναστέλλεται προσωρινά, με το ενδεχόμενο της οριστικής διακοπής να βρίσκεται ήδη στο τραπέζι, κάτι που όπως φαίνεται επιβεβαιώθηκε.

Την ίδια ώρα και ο ανεπίσημος λογαριασμός στο Instagram, που παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις γύρω από το Survivor, επιβεβαίωσε μέσω μακροσκελούς ανάρτησης το τέλος του παιχνιδιού, δίνοντας μάλιστα και πληροφορίες για την επιστροφή των παικτών στην Ελλάδα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διακοπή του Survivor και τον προγραμματισμό του ΣΚΑΪ, αναμένεται να γίνουν γνωστές μέσα στις επόμενες ώρες, μαζί με τη σχετική επίσημη ανακοίνωση του σταθμού.