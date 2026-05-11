Survivor: Σοβαρός τραυματισμός παίκτη - Αναβάλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του παιχνιδιού

Παίκτης του Survivor υπέστη βαρύ τραυματισμό, σύμφωνα με ανακοινώσεις τόσο της Acun Medya, όσο και του ΣΚΑΪ.

Η τουρκική εταιρεία που έχει αναλάβει την παραγωγή του τηλεπαιχνιδιού, αναφέρει, ότι ένας από τους παίκτες τραυματίστηκε σε χώρο εκτός του πλαισίου του παιχνιδιού, χωρίς να αναφέρει περισσότερα για το συμβάν, παρά μόνο ότι «τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται».

Με τη σειρά του, ο ΣΚΑΪ ενημέρωσε ότι «μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».

Survivor: Σοβαρός τραυματισμός παίκτη - Η ανακοίνωση της Acun Medya

Αναλυτικά, η Acun Medya αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

«Η Acun Medya οφείλει να ενημερώσει το κοινό για ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη σήμερα σε παίκτη του reality επιβίωσης SURVIVOR.

Σε χώρο εκτός του πλαισίου του παιχνιδιού, ένας από τους παίκτες του Survivor υπέστη βαρύ τραυματισμό. Ήδη του παρέχεται η καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και η οικογένειά του έχει ενημερωθεί για την κατάστασή της υγείας του.

Η Acun Medya καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση του συμβάντος και δεσμεύεται να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη προς τον παίκτη για την αποκατάσταση της υγείας του.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται».

Survivor: Σοβαρός τραυματισμός παίκτη - Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ ανέφερε, σύμφωνα με το skai.gr, ότι «ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του.

Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί. Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».