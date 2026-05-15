Survivor: «Σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι» ο Σταύρος Φλώρος - Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

Συνεχίζει να αναρρώνει ο παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος, μετά το πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε τις περασμένες ημέρες.

Όπως εξηγεί ο πατέρα τους, ο Σταύρος Φλώρος θα μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Μαϊάμι, συμπληρώνοντας πως ο παίκτης του Survivor έχει αντιληφθεί πλήρως την κατάσταση και είναι χαρούμενος που ζει.

Φωτογραφίες του Σταύρου Φλώρου μέσα από το νοσοκομείο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο Survivor δημοσιεύτηκαν στα social media, με τον 22χρονο να εμφανίζεται χαμογελαστός παρά τη δύσκολη κατάσταση της υγείας του.

«Ακόμα δεν έχει δρομολογηθεί πότε θα φύγουμε. Είμαστε στην αναμονή. Ο Σταύρος μας θα μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο με Έλληνα χειρουργό που βρίσκεται στο Μαϊάμι και είναι για δύσκολα περιστατικά. Μέρα με τη μέρα αισθάνεται καλύτερα. Το επιβεβαίωσε και ψυχολόγος που πήγε να τον δει» δήλωσε επίσης, ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου.

Ατύχημα στο Survivor: Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου μέσα από το νοσοκομείο

Ο παίκτης τραυματίστηκε στον Άγιο Δομίνικο, όταν τον χτύπησε διερχόμενο ταχύπλοο ενώ έκανε ψαροντούφεκο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει υποστεί σοβαρές κακώσεις και μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι, ενώ τραυματίστηκε και στον δεξί αστράγαλο.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο Σταύρος Φλώρος είναι εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση. Μέσα από βιντεοκλήση που έκανε, εμφανίστηκε χαμογελαστός, με στιγμιότυπα να κυκλοφορούν στα social.