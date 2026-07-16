Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα 2 μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του

Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα, δύο μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Survivor και μετέπειτα, τον ακρωτηριασμό του.

Μετά το ατύχημα, ο 22χρονος μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι, από όπου και δημοσίευε φωτογραφίες το προηγούμενο διάστημα. Σήμερα ο ίδιος μοιράστηκε με τους ακολούθους του στο Instagram, ότι επέστρεψε στην Ελλάδα.

Μέσω ανάρτησης, ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης, αναδημοσίευσε μια φωτογραφία, η οποία γράφει: «Έφτασε Ελλάδα ο Σταύρος Φλώρος! Καλωσήρθες».

Τον Μάιο, ο 22χρονος τραυματίστηκε στον Άγιο Δομίνικο, όταν τον χτύπησε διερχόμενο ταχύπλοο ενώ έκανε ψαροντούφεκο. Αρχικά η μετάδοση του Survivor ανεστάλη και στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι το ριάλιτι διακόπτεται.

Όσο για τον Σταύρο Φλώρο, μετά από μερικές ημέρες και αφού είχε υποβληθεί σε επεμβάσεις, άρχισε να κάνει αναρτήσεις στα social media, ενημερώνοντας για την πορεία της υγείας του και ευχαριστώντας όσους του έστελναν μηνύματα συμπαράστασης, από όταν κυκλοφόρησε η είδηση για τον τραυματισμό του.

Σταύρος Φλώρος: «Έμαθα ότι η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ»

Στις περισσότερες από τις δημοσιεύσεις του, ο Σταύρος Φλώρος ποζάρει χαμογελαστός και μοιράζεται και μηνύματα αισιοδοξίας με τους ακολούθους του.

Σε μία από τις αναρτήσεις του, γράφει: «Έμαθα ότι η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ. Η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει. Και εγώ σηκώθηκα. Όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή μου.

Σήμερα δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πριν. Είμαι πιο δυνατός. Πιο ώριμος. Πιο ευγνώμων για όσα κάποτε θεωρούσα δεδομένα. Αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι. Δείχνει έναν άνθρωπο που βρήκε μέσα του μια δύναμη που δεν ήξερε ότι είχε.

Και αν αυτή η δοκιμασία μου έμαθε κάτι, είναι ότι μπορεί να σου πάρουν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ το πείσμα, την αξιοπρέπεια και τη θέληση να συνεχίσεις.

Το χαμόγελο που βλέπετε δεν είναι επειδή όλα ήταν εύκολα. Είναι επειδή επέλεξα να μην αφήσω τις δυσκολίες να μου κλέψουν τη χαρά, την ελπίδα και την πίστη μου για το αύριο. Είναι το χαμόγελο ενός ανθρώπου που πόνεσε, πάλεψε και βγήκε πιο δυνατός. Στην πραγματικότητα η ιστορία μου μόλις αρχίζει!».