Survivor - Γιώργος Λιανός: Μίλησε πρώτη φορά για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου - Τι είπε για τη σημαδούρα

Για το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor μίλησε, πρώτη φορά δημόσια, ο παρουσιαστής στο ριάλιτι επιβίωσης Γιώργος Λιανός.

Μιλώντας μέσα από τη ραδιοφωνική εκπομπή του στον Sfera FM, ο Γιώργος Λιανός εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος και στάθηκε στην κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου.

«Καλά είμαι. Εντάξει, περάσαν οι μέρες, μπήκε όλη αυτή η κατάσταση στον σωστό δρόμο. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για το ιατρικό θέμα του Σταύρου, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Δεν μου αρέσει γενικά να το κάνω αυτό, να μιλάω για το πώς νιώθω εγώ, όταν ένας άνθρωπος έχει περάσει κάτι τόσο δύσκολο. Θα σταθώ μόνο στο γεγονός ότι, επειδή υπήρχε ψυχολογική υποστήριξη, ήρθε άνθρωπος τέλος πάντων απ’ την Αθήνα, ο οποίος μίλησε με όλους τους παίκτες, ήρθε να μιλήσει και μαζί μου, αλλά περιγράφοντάς του αυτό που έζησα δίπλα στο Σταύρο, του είπα, «ξέρεις γιατρέ, νομίζω ότι εγώ τη θεραπεία μου την έκανα δίπλα στον Σταύρο» είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

Και συνέχισε: «Δηλαδή η αισιοδοξία που μου χάρισε αυτός ο άνθρωπος με το χαμόγελο, ξέρεις, προσπαθώντας κι εγώ να τον κάνω να ξεχαστεί, να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο πέρα απ’ αυτό που συνέβη, ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε πραγματικά. Ξαφνικά, βρεθήκαμε με τον Σταύρο να λέμε αστεία, να μιλάμε για οτιδήποτε, να λέμε διάφορα πράγματα. Αφού αυτός ο άνθρωπος βλέπει το παράθυρο αισιοδοξίας, με πήρε απ’ το χέρι και κοιτάξαμε μαζί από αυτό το παράθυρο».

Γιώργος Λιανός για ατύχημα στο Survivor: «Υπήρχε μεγάλη παραφιλολογία με το αν υπάρχει σημαδούρα»

Στη συνέχεια, αναφορικά με τα δημοσιεύματα για το ατύχημα στο Survivor, δήλωσε: «Δεν με ενδιαφέρει τι είπαν οι δημοσιογράφοι. Και εγώ παρακολούθησα αρκετά πράγματα, δηλαδή και οι πρώτες πληροφορίες που είχανε βγει ήταν, εννιά στις δέκα λάθος. Από εκεί και πέρα, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, ούτε είμαι δικαστής, ούτε θέλω να διαψεύσω, ούτε να επιβεβαιώσω κανέναν. Προέχει πάνω απ’ όλα η υγεία του Σταύρου, για αυτό δόθηκε και αγώνας και εδώ και στα νοσοκομεία, και συνεχίζεται αυτός ο αγώνας. Και είναι μακρύς ο αγώνας, ξέρεις. Γιατί η ζωή μας είναι σαν τα stories του Instagram. Όταν δεις ένα story, μετά θα περάσεις στο επόμενο, γρήγορα. Εμένα με ενδιαφέρει το story στο οποίο έχει κολλήσει το μυαλό μου, να έχει ένα αίσιο τέλος».

«Δεν ήμουν μόνο εγώ δίπλα του, ήταν πολύς κόσμος. Και ξέρεις, δεν θέλω ούτε credits να πάρω γι’ αυτό το πράγμα… Αυτή την κουβέντα πάντως που είπατε, την έχω κάνει και με το Σταύρο. Ξέρεις ότι θα μπορούσε να είναι γιος μου. Κανείς να μην βρεθεί σε αυτή τη θέση. Οι πρώτες πληροφορίες, επαναλαμβάνω, που είχανε βγει, ήταν εντελώς λανθασμένες και διαψεύστηκαν. Δεν είδα κάποιον να ιδρώνει το αυτί του, αλλά δεν θέλω ούτε εγώ να ρίξω ευθύνες. Αυτά έχουν πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Και από εκεί και πέρα, εκεί κρίνονται. Υπήρχε μία μεγάλη παραφιλολογία σχετικά με το αν υπάρχει σημαδούρα» κατέληξε.