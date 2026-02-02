Survivor 2026: «Είμαι το outsider» - Ο Gio Kay αποχώρησε οικειοθελώς από το παιχνίδι

Ο Gio Kay είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο πολυσυζητημένους παίκτες του φετινού Survivor.

Από τις πρώτες κιόλας μέρες στο Survivor, ο Gio Kay κατάφερε να τραβήξει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας με την έντονη προσωπικότητα του, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη.

Προκάλεσε συζητήσεις τόσο μέσα στο παιχνίδι όσο και εκτός και έγινε viral στα social media.

Για τον λόγο αυτό, η οικειοθελής αποχώρησή του από το παιχνίδι αποτέλεσε έκπληξη το βράδυ της Κυριακής. Στο επεισόδιο που προβλήθηκε, ο Γιώργος Λιανός ανέφερε πως είχε μια συζήτηση με τον δημοφιλή παίκτη, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς.

«Θα γυρίσω πολλές μέρες πίσω και θα πω πως είδα έναν χαρακτήρα να μπαίνει στο Survivor, ο οποίος είχε πολύ ενδιαφέρον. Είχα ένα μεγάλο ερωτηματικό στο μυαλό μου για το πώς θα ανταπεξέλθει στις δυσκολίες του παιχνιδιού. Με διέψευσε σε ό,τι είχα στο μυαλό μου», ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής.

Survivor 2026 - Gio Kay: «Είμαι το outsider»

«Είχαμε μια κουβέντα πριν αρχίσει το συμβούλιο. Άκουσα με προσοχή αυτά που ήθελε να πει, κατάλαβα πώς νιώθει, μίλησε και με τα άτομα της παραγωγής. Είχε έναν τραυματισμό ο οποίος έφερε έναν παλαιότερο τραυματισμό που είχε να κάνει με το γόνατό του», συμπλήρωσε.

«Μας εξέφρασε αυτό που είχε στο μυαλό του. Ότι δηλαδή ίσως δεν είναι ο καλύτερος δρόμος να συνεχίσει στο Survivor γιατί, όπως είπε ο ίδιος, δεν θέλει να είναι βάρος στην ομάδα του. Ήταν εδώ για να παλέψει, για να στηρίξει την ομάδα του να κατακτήσει έπαθλα, ασυλίες και φυσικά φαγητό. Δεν θέλει, όμως, να είναι πρόβλημα ούτε στον τρόπο διαδικασίας του παιχνιδιού», κατέληξε.

«Ευχαριστώ για όλα, πέρασα πολύ ωραία εδώ, στη δική μου ομάδα τους αγαπάω όλους. Είμαι το outsider σε αυτό το παιχνίδι, μεγάλα κιλά. Ήρθα εδώ πριν δύο νίκες εναντίον του αφεντικού. Ελπίζω να τους έκανα όλους περήφανους, να γουστάρανε την παρέα μου», ανέφερε από την πλευρά του ο Gio Kay κατά την αποχώρησή του.