«Super Ferto»: Σαρώνει το βίντεο κλιπ του Akyla για τη νέα εκδοχή του τραγουδιού

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει και η ελληνική αποστολή έχει ήδη μπει στην τελική ευθεία για τον διαγωνισμό.

Ο Akylas και το τραγούδι «Ferto» βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με την Ελλάδα να παραμένει ψηλά στις στοιχηματικές αποδόσεις και να συγκαταλέγεται στα φαβορί της φετινής Eurovision.

Ωστόσο λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση της ελληνικής αποστολής για τη Βιέννη, ο Akylas ετοίμασε μία νέα εκδοχή - έκπληξη του «Ferto», το «Super Ferto».

Το νέο βίντεο κλιπ ανέβηκε στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube και κέρδισε αμέσως την προσοχή του κοινού, καθώς μέσα σε μία ημέρα έχει συγκεντρώσει σχεδόν 70.000 προβολές.

Η συγκεκριμένη εκδοχή αντλεί έμπνευση από την αισθητική των κλασικών video games, με έντονη 8-bit προσέγγιση και αναφορές στην arcade και retro gaming κουλτούρα.

Το οπτικό αποτέλεσμα παραπέμπει σε εποχές τύπου Super Mario, προσδίδοντας στο τραγούδι μια πιο παιχνιδιάρικη ταυτότητα και μια ξεκάθαρη pop-culture διάσταση.

Σημειώνεται πως το «Ferto» έχει μετατραπεί και σε online arcade παιχνίδι, όπου οι χρήστες βοηθούν τον Akyla να ξεπεράσει εμπόδια μέχρι τον μεγάλο τελικό, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη διαδραστική του ταυτότητα.