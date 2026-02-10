Super Bowl: Πόσα χρήματα έβγαλαν κάνοντας τους «θάμνους» στο σόου του Bad Bunny

Ένα φαντασμαγορικό σόου πρόσφερε ο Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl 2026.

Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία ως ο headline performer του Super Bowl 2026, κάνοντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σόου στην ιστορία του μεγάλου τελικού του NFL.

Από την αρχή, το performance ξεχώρισε με τον Bad Bunny να μετατρέπει το γήπεδο σε έναν ζωντανό καμβά πολιτισμού. Περπάτησε μέσα στο σκηνικό που θύμιζε Πουέρτο Ρίκο ενώ δίπλα του ήταν μουσικοί και χορευτές, παρουσιάζοντας μια εικόνα καθημερινής ζωής και γεμίζοντας το στάδιο με χρώμα, ήχους και παραδόσεις.

Το σόου είχε διάρκεια περίπου 13 λεπτά και ήταν εξίσου εορταστικό όσο και συμβολικό. Προς μεγάλη έκπληξη του κοινού, έγινε ένας πραγματικός γάμος επί σκηνής. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, εμφανίστηκαν επίσης, σταρ όπως η Lady Gaga και ο Ricky Martin, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στο πρόγραμμα.

Η τελική σκηνή ήταν ένα μήνυμα ενότητας με το σύνθημα «The only thing more powerful than hate is love» (Το μόνο πράγμα που είναι πιο δυνατό από το μίσος, είναι η αγάπη), ο Bad Bunny έκλεισε ένα σόου γεμάτο πάθος, κουλτούρα και υπερηφάνεια.

Οι «θάμνοι» που ξεχώρισαν στο Super Bowl 2026

Υπήρχε όμως, και κάτι ακόμα που ξεχώρισε από το ημίχρονο του Super Bowl 2026 και αυτό ήταν οι «θάμνοι» από το σκηνικό που ήταν άνθρωποι.

Στο φαντασμαγορικό σόου του Bad Bunny, υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων, χωρίς τους οποίους το αποτέλεσμα δεν θα ήταν το ίδιο: οι performers που... έγιναν «θάμνοι». Κρυμμένοι μέσα σε κατασκευές από ύφασμα και φύλλα, αποτέλεσαν ένα από τα πιο ευρηματικά και απαιτητικά κομμάτια της παράστασης.

Οι άνθρωποι αυτοί ήταν performers με απόλυτο έλεγχο του σώματός τους, οι οποίοι έπρεπε να κινούνται συγχρονισμένα. Κάθε μικρή μετατόπιση, κάθε άνοιγμα του «φυλλώματος», έπρεπε να γίνει την ακριβή στιγμή ώστε να δημιουργείται η ψευδαίσθηση ενός ζωντανού σκηνικού.

Η προετοιμασία τους ήταν εξαντλητική. Οι άνθρωποι αυτοί απαιτούνταν να έχουν απόλυτη συγκέντρωση καθώς «κανένα λάθος δεν επιτρεπόταν» αφού έστω και ένα μικρό βήμα εκτός ρυθμού θα χαλούσε ολόκληρη την εικόνα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον αναλυτή αθλητικών επιχειρήσεων του «The Action Network», Darren Rovell, οι χορευτές που εμφανίστηκαν ντυμένοι ως θάμνοι έλαβαν 1.309 δολάρια ο καθένας, όπως μεταδίδει και το Sports Illustrated.

«Οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στα δέντρα πληρώνονταν 18,70 δολάρια την ώρα για 70 ώρες εργασίας (1.309 δολάρια). Αφορούσε 8 ημέρες πρόβες + την ημέρα του αγώνα» έγραψε.

Με πληροφορίες από Complex