Super Bowl 2026: Κυκλοφόρησε το trailer για το halftime show με πρωταγωνιστή τον Bad Bunny

Ο Bad Bunny, επικεφαλής του σόου του ημιχρόνου του Super Bowl, προσκαλεί τους θαυμαστές να ετοιμαστούν να χορέψουν ενόψει του μεγάλου αγώνα τον επόμενο μήνα.

Ο τρεις φορές βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης κυκλοφόρησε την Παρασκευή ένα trailer για το επερχόμενο Apple Music Super Bowl Halftime Show.

Στο βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, με μουσική υπόκρουση την επιτυχία του «BAILE INoLVIDABLE» (στα ισπανικά: «Αξέχαστος Χορός»), ο Bad Bunny και αρκετοί παρτενέρ χορεύουν και λικνίζονται κάτω από ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα του Πουέρτο Ρίκο, τη βασιλική ποϊντσιάνα.

«Η ταινία λειτουργεί ως ανοιχτή πρόσκληση, καλωσορίζοντας ολόκληρο τον κόσμο — ανεξάρτητα από το ποιος είσαι ή από πού προέρχεσαι — να ενωθεί με τον Bad Bunny στη μνημειώδη εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl και να ενθουσιαστεί για τον ρυθμό, την ενότητα και τον πολιτιστικό πλούτο που μόνο ο Bad Bunny μπορεί να φέρει στην παγκόσμια σκηνή», αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου για το trailer.

Ο Bad Bunny, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Benito Antonio Martínez Ocasio, ανακοινώθηκε ως ο επικεφαλής καλλιτέχνης του ημιχρόνου του Super Bowl τον Σεπτέμβριο του 2025. Σε δήλωσή του τότε, ο ράπερ, τραγουδιστής και παραγωγός μίλησε για το τι σημαίνει για εκείνον να εμφανιστεί στη μεγαλύτερη βραδιά του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

«Αυτό που νιώθω ξεπερνά τον ίδιο μου τον εαυτό. Είναι για εκείνους που ήρθαν πριν από μένα και έτρεξαν αμέτρητα χιλιόμετρα ώστε εγώ να μπορέσω να μπω και να σκοράρω… αυτό είναι για τον λαό μου, τον πολιτισμό μου και την ιστορία μας», είπε τότε.

Αφού ο Bad Bunny επιλέχθηκε ως ο βασικός ερμηνευτής, ορισμένοι συντηρητικοί επέκριναν την επιλογή, επικαλούμενοι τα ισπανόφωνα τραγούδια του, τις εμφανίσεις του και την έντονη υποστήριξή του προς τους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε συνέντευξη Τύπου τον Οκτώβριο, ο επίτροπος του NFL, Ρότζερ Γκούντελ, υπερασπίστηκε την επιλογή του Bad Bunny, ο οποίος αναμένεται να τραγουδήσει στα ισπανικά στο σόου του ημιχρόνου.

«Είναι ένας από τους κορυφαίους και πιο δημοφιλείς διασκεδαστές στον κόσμο», δήλωσε ο Γκούντελ τότε, προσθέτοντας ότι η απόφαση είχε «μελετηθεί προσεκτικά».

«Δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε επιλέξει ποτέ καλλιτέχνη χωρίς να υπάρξει κάποια αντίδραση ή κριτική», συμπλήρωσε. «Είναι αρκετά δύσκολο όταν κυριολεκτικά εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν».

Το Super Bowl LX θα ξεκινήσει στις 8 Φεβρουαρίου στο στάδιο Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας.

Με πληροφορίες από ABC News