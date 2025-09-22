Στριπ, Άνιστον και Χανκς μεταξύ των 400 celebrities που υπογράφουν επιστολή αλληλεγγύης στον Κίμελ

Περισσότεροι από 400 διάσημοι υπέγραψαν μια επιστολή υποστήριξης προς τον Τζίμι Κίμελ, εν μέσω της επ΄αόριστον αναστολής της βραδινής του εκπομπής, μετά από σχόλιο που έκανε σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Την επιστολή συνυποργάφουν Χολιγουντιανοί αστέρες, όπως η Μέριλ Στριπ, ο Τομ Χανκς, η Τζένιφερ Άνιστον και ο Μπεν Άφλεκ.

Η Αμερικανική Ένωση για τις Πολιτικές Ελευθερίες (ACLU) δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, υπερασπιζόμενη το συνταγματικό δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου, έξι ημέρες μετά την απόφαση του ABC της Disney να θέσει σε αναστολή, την εκπομπή Jimmy Kimmel Live!. Εκατοντάδες μεγάλα ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος δηλώνουν «αλληλεγγύη» προς την οργάνωση και τον Κίμελ.

«Εμείς, ο λαός, δεν πρέπει ποτέ να δεχόμαστε απειλές της κυβέρνησης κατά της ελευθερίας του λόγου», ξεκινά η επιστολή. «Οι προσπάθειες των ηγετών να ασκήσουν πίεση σε καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και εταιρείες με αντίποινα για τις δηλώσεις τους πλήττουν την ουσία του τι σημαίνει να ζεις σε μια ελεύθερη χώρα».

«Την περασμένη εβδομάδα, ο Τζίμι Κίμελ απομακρύνθηκε από την τηλεόραση μετά από απειλές εκδίκησης της κυβέρνησης προς μια ιδιωτική εταιρεία, σηματοδοτώντας μια σκοτεινή στιγμή για την ελευθερία του λόγου στη χώρα μας. Σε μια προσπάθεια να σιωπήσει τους επικριτές της, η κυβέρνησή μας κατέφυγε σε απειλές κατά της διαβίωσης δημοσιογράφων, παρουσιαστών τηλεοπτικών εκπομπών, καλλιτεχνών, δημιουργών σε όλους τους τομείς. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις αξίες στις οποίες βασίστηκε η χώρα μας και τις εγγυήσεις του Συντάγματός μας».

«Ανεξάρτητα από την πολιτική μας ταυτότητα ή από το αν ασχολούμαστε με την πολιτική ή όχι, όλοι αγαπάμε τη χώρα μας», αναφέρει η επιστολή. «Μοιραζόμαστε επίσης την πεποίθηση ότι οι φωνές μας δεν πρέπει ποτέ να σιγούν από όσους βρίσκονται στην εξουσία -γιατί αν συμβεί σε έναν από εμάς, συμβαίνει σε όλους μας».

Η επιστολή καταλήγει: «Αυτή είναι η στιγμή να υπερασπιστούμε την ελευθερία του λόγου σε ολόκληρη τη χώρα μας. Ενθαρρύνουμε όλους τους Αμερικανούς να ενωθούν μαζί μας, μαζί με την ACLU, στον αγώνα για την υπεράσπιση και τη διατήρηση των συνταγματικά προστατευόμενων δικαιωμάτων μας.

Την επιστολή υπέγραψαν κι άλλοι αστέρες, όπως η Σελένα Γκόμεζ, ο Πέδρο Πασκάλ, ο Ντιέγκο Λούνα, ο Μάρτιν Σορτ, ο Τζέισον Μπέιτμαν, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, η Τζέιν Φόντα, η Ελίζαμπεθ Μπανκς, η Ολίβια Ροντρίγκο, ο Μπεν Στίλερ, η Τζέιμι Λι Κέρτις, ο Μάικλ Κίτον, η Νάταλι Πόρτμαν.

Το βραδινό talk show, το οποίο παρουσιάζει ο Κίμελ από το 2003, αναβλήθηκε από το ABC της Disney λίγες ώρες πριν από την εκπομπή της 17ης Σεπτεμβρίου, ύστερα από σχόλια που έκανε ο κωμικός στην νωρίτερα εκείνη την εβδομάδα, σχετικά με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ.

Ο Κερκ, ο 31χρονος ιδρυτής του Turning Point USA και ακροδεξιός υποστηρικτής του Τραμπ, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του στο πανεπιστήμιο Utah Valley University. Δύο ημέρες αργότερα, οι αρχές επιβεβαίωσαν σε συνέντευξη Τύπου, ότι συνελήφθη ο ύποπτος για τη δολοφονία του, τα στοιχεία του οποίου δημοσιεύθηκαν. Είναι ο νεαρός Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος έκτοτε έχει κατηγορηθεί για φόνο εκ προμελέτης και έξι ακόμη αδικήματα.

Με πληροφορίες από People