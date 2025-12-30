Stranger Things: Κυκλοφόρησε το trailer του φινάλε

Το φινάλε της σειράς Stranger Things απέχει μόλις μία ημέρα και το Netflix δίνει στους θαυμαστές μια πρώτη γεύση.

Η πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ για το τρίτο και τελευταίο μέρος της 5ης σεζόν της δημοφιλούς σειράς.

Το απόσπασμα ξεκινά με τον Τζιμ Χόπερ (Ντέιβιντ Χάρμπορ) να παροτρύνει την Ιλέβεν (Μίλι Μπόμπι Μπράουν) να παλέψει «μια τελευταία φορά», πριν εμφανιστούν στην οθόνη αναδρομές, καθώς η αφήγησή του συνοδεύει το μεγαλύτερο μέρος του βίντεο.

«Η ζωή υπήρξε τόσο άδικη μαζί σου. Σου στέρησαν την παιδική ηλικία, σου επιτέθηκαν, σε χειραγώγησαν τρομεροί άνθρωποι. Αλλά δεν τους άφησες ποτέ να σε λυγίσουν», ακούγεται να λέει ο Χόπερ. «Πάλεψε για τις μέρες που έρχονται μετά από αυτό. Πάλεψε για έναν κόσμο πέρα από το Χόκινς».

Ενώ ο Χόπερ μιλά στην Ιλέβεν, το τρέιλερ δείχνει πλάνα από το καστ — τον Νόα Σναπ, τον Γκέιτεν Ματαράτσο και άλλους — πριν ακολουθήσει μια πιο κοντινή ματιά στον Βέκνα (Τζέιμι Κάμπελ Μπάουερ). Ο Ντάστιν Χέντερσον (Ματαράτσο) φαίνεται να ουρλιάζει, ενώ η κάμερα εστιάζει στον Χόπερ, ο οποίος κρατά όπλο.

«Ας το τελειώσουμε αυτό, μικρή», καταλήγει να λέει στην Ιλέβεν.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με μια κόκκινη αστραπή στον ουρανό, και τον Ντάστιν να λέει σαστισμένος «Παναγία μου!».

Το φινάλε σηματοδοτεί το τρίτο και τελευταίο μέρος της 5ης σεζόν, μετά την κυκλοφορία των Volumes 1 και 2 στις 26 Νοεμβρίου και 25 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Το φινάλε της σειράς θα προβληθεί επίσης στις κινηματογραφικές αίθουσες. Σύμφωνα με το Tudum, οι προβολές θα πραγματοποιηθούν σε περισσότερες από 500 τοποθεσίες στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Ο συνδημιουργός της σειράς, Ματ Ντάφερ, αποκάλυψε στο The Hollywood Reporter ότι «αρχικά» μια ξεχωριστή κινηματογραφική κυκλοφορία του φινάλε «δεν ήταν καθόλου στο πλάνο».

«Αρχικά, η τελευταία σεζόν θα χωριζόταν απλώς σε δύο μέρη: Volume 1 και Volume 2», είπε. «Αφού ολοκληρώσαμε τα γυρίσματα, το Netflix μάς προσέγγισε με την ιδέα να προβληθεί το φινάλε σε ξεχωριστή ημέρα, κάτι που μας άρεσε γιατί μας έδωσε την ευκαιρία να προτείνουμε την ιδέα της κινηματογραφικής προβολής».

Πρόσθεσε: «Αυτό που έχει πλάκα με τον κινηματογράφο είναι ότι όλοι το βιώνουν για πρώτη φορά μαζί. Μας άρεσε αυτό το μοντέλο κυκλοφορίας, γιατί επιτρέπει σε μια ομάδα θαυμαστών να καθίσει και να δει την εξέλιξη της ιστορίας συλλογικά».