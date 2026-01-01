«Stranger Things»: Το φινάλε της σειράς - Προσοχή spoilers

Το «Stranger Things» έφτασε στο τέλος του, έχοντας ξεκινήσει από το 2016 και αποτελώντας μία τεράστια επιτυχία στο Netflix.

Οι αγαπημένοι χαρακτήρες του κοινού κατάφεραν να επιβιώσουν και να σώσουν το Χόκινς.

H Ιλέβεν επιβιώνει

Φαινόταν ότι η Ιλέβεν φάνηκε να θυσιάζεται όταν εξερράγη η βόμβα, καταστρέφοντας το Upside Down και κλείνοντας οριστικά τη γέφυρα που επέτρεπε να συμβούν όλα αυτά. Στην πραγματικότητα η «αδελφή» της, Κάλι, χρησιμοποίησε για τελευταία φορά τις δυνάμεις της για να δημιουργήσει μια ψεύτικη Ιλέβεν, ώστε να φαίνεται ότι πέθανε.

Τελικά, σύμφωνα με την εκτίμηση του Μάικ, η Ιλέβεν πιθανότατα κατάφερε να επιβιώσει.

Τόσο ο Βέκνα όσο και ο Νοοβόρος φαίνεται να είναι νεκροί

Καθώς η Ιλέβεν και ο Βέκνα μάχονταν μέσα στο Νοοβόρο (Mind Flayer), οι υπόλοιποι της ομάδας του Χόκινς, επίσης πολεμούσαν. Μόλις ο Γουίλ μπήκε στο μυαλό του Βέκνα για να βοηθήσει την Ιλέβεν, και οι δύο αντίπαλοι δέχτηκαν αρκετά χτυπήματα και εξουδετερώθηκαν. Η Τζόις έδωσε το τελικό χτύπημα, αποκεφαλίζοντας τον Βέκνα με ένα τσεκούρι. Επίσης, τα μικρά παιδιά που είχε απαγάγει ο Βέκνα σώθηκαν!

Η Κάλι δεν επιβιώνει

Ο υπολοχαγός Ρόμπερτ Έικερς πυροβόλησε την Κάλι ακριβώς πριν ο Μάρεϊ προκαλέσει αντιπερισπασμό ανατινάζοντας ένα ελικόπτερο. Μετά από αυτό, η Ιλέβεν σκότωσε όλους τους στρατιωτικούς και στη συνέχεια κατέλαβε το μυαλό του Έικερς για να τον κάνει να πυροβολήσει τον εαυτό του στο κεφάλι.

Μαθαίνουμε ποια ήταν η τραυματική ανάμνηση του Χένρι από τη σπηλιά

Αποδεικνύεται ότι, αφού σκότωσε τον μυστηριώδη άντρα, ο Χένρι είδε τον νεότερο εαυτό του να ανοίγει τον χαρτοφύλακα, καθώς κάτι που βρισκόταν μέσα πετάχτηκε έξω και μπήκε στο χέρι του. Αποδεικνύεται ότι ο Νοοβόρος (Mind Flayer) δεν ήθελε ο Χένρι να θυμάται ότι τον χρησιμοποίησε ως μέσο για να φτάσει στο Χόκινς — ακριβώς όπως ο Γουίλ ήταν μέσο για τον Χένρι. Ο Χένρι αμφισβήτησε αυτό, όμως, λέγοντας ότι αυτός και ο Νοοβόρος ήταν μία κοινή οντότητα.

Η καθημερινότητα επιστρέφει στο Χόκινς

Τα καταστροφικά γεγονότα του Upside Down παρουσιάστηκαν επίσημα ως σεισμός στην τοπική κοινότητα. Η παρέα των ηρώων προχωράει χρονικά στην ημέρα της αποφοίτησης από το λύκειο. Η Μαξ κάνει σκέιτμπορντ και φαίνεται να είναι μαζί με τον Λούκας. Ο Χόπερ αφιερώνει χρόνο για να παρηγορήσει τον Μάικ, ο οποίος ακόμα πενθεί την Ιλέβεν. Επιπλέον, ο Ντάστιν είναι αριστούχος.

Ο Στιβ είναι πλέον καθηγητής σεξουαλικής αγωγής στο γυμνάσιο και προπονητής μπέιζμπολ. Η Νάνσι εγκατέλειψε το Emerson για μια δουλειά ως δημοσιογράφος, η Ρόμπιν σπουδάζει στο Smith και ο Τζόναθαν εργάζεται σε μια ταινία στη σχολή κινηματογράφου του NYU.

Μετά την αποφοίτηση, ο Χόπερ κάνει πρόταση γάμου στη Τζόις και της προτείνει να μετακομίσουν σε άλλη περιοχή, όπου του προσφέρθηκε νέα δουλειά, για να κάνουν μια νέα αρχή. Εν τω μεταξύ, ο Μάικ, η Μαξ, ο Ντάστιν, ο Λούκας και ο Γουίλ αρνούνται την πρόσκληση σε ένα πάρτι αποφοίτησης για να παίξουν ένα παιχνίδι D&D.

Με πληροφορίες από Variety