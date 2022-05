Το Stranger Things έκανε τραγούδι του 1985 πρώτο στο iTunes (και η Γουινόνα Ράιντερ έπαιξε ρόλο)

Μια επιτυχία της δεκαετίας του 1980 γνωρίζει απροσδόκητη δημοφιλία χάρη στην τηλεοπτική σειρά «Stranger Things».

Το πρώτο μέρος της τέταρτης σεζόν της σειράς του Netflix κυκλοφόρησε στις 27 Μαΐου και στο πρώτο επεισόδιο περιλαμβάνεται μια σκηνή, όπου η Μαξ (Σέιντι Σινκ) παίζει το τραγούδι «Running Up That Hill (A Deal with God)» της Kέιτ Μπους του 1985.

Το τραγούδι έχει σημασία στην πλοκή και γίνεται όλο και πιο σημαντικό όσο προχωρούν τα επεισόδια, ενώ μόλις δύο μέρες μετά το ντεμπούτο της νέας σεζόν, έχει εκτοξευθεί στα charts του iTunes, κατακτώντας τη Νο.1 θέση.

Η Γουινόνα Ράιντερ, πρωταγωνίστρια της σειράς, είπε στο USA TODAY ότι πίεσε να συμπεριληφθεί η μουσική της Κέιτ Μπους.

«Έχω εμμονή μαζί της από μικρό κορίτσι», είπε η 50χρονη ηθοποιός. «Επίσης, τα τελευταία επτά χρόνια, έχω αφήσει πολλά υπονοούμενα στο σετ φορώντας τα μπλουζάκια μου με την Κέιτ Μπους».

Το τραγούδι ήταν αρκετά δημοφιλές στην εποχή του - εκτοξεύτηκε στα 30 πρώτα στο Billboard's Hot 100 single chart, αλλά δεν έφτασε ποτέ κοντά στο Νο.1.

Εν τω μεταξύ, το soundtrack της 4ης σεζόν «Stranger Things» στο οποίο περιλαμβάνεται το «Running Up That Hill (A Deal with God)», ανεβαίνει επίσης στα charts του iTunes και βρίσκεται ήδη στο Νο.6.