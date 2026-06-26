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Στο στόχαστρο το Peppa Pig: Εταιρεία ζητά από παιδιά-ηθοποιούς να παραχωρούν τη φωνή τους στο AI

Η απάντηση της εταιρείας στους νέους όρους που επέβαλε

The LiFO team
The LiFO team
PEPPA PIG AI ΠΑΙΔΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: X
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Ατιδράσεις έχει προκαλέσει η αποκάλυψη ότι η αμερικανική εταιρεία παιχνιδιών Hasbro ζητά από παιδιά που δανείζουν τη φωνή τους στη δημοφιλή παιδική σειρά Peppa Pig (Πέππα το Γουρουνάκι) να υπογράφουν συμβάσεις που επιτρέπουν τη χρήση της φωνής τους από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, οι νέοι συμβατικοί όροι προβλέπουν ότι οι ηθοποιοί θα πρέπει να παραχωρήσουν τα δικαιώματα χρήσης της φωνής τους για τη δημιουργία «εμπορικού περιεχομένου» που σχετίζεται με το franchise του Peppa Pig.

Στην πράξη, αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει στη Hasbro να δημιουργεί ψηφιακά αντίγραφα των φωνών των παιδιών μέσω τεχνολογιών AI και να τα χρησιμοποιεί επ' αόριστον σε διαφημιστικό ή άλλο υλικό, χωρίς να απαιτείται νέα ηχογράφηση.

Peppa Pig: Ανοιχτή επιστολή με σχεδόν 1.000 υπογραφές

Η πρακτική έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη βιομηχανία του θεάματος. Χαρακτηριστικά, η Ένωση Πρακτόρων Νέων Ερμηνευτών συνέταξε ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας, την οποία έχουν υπογράψει σχεδόν 1.000 επαγγελματίες από τον χώρο.

Παρότι στην επιστολή δεν κατονομάζονται ούτε η Peppa Pig ούτε η Hasbro, πηγές που επικαλείται το Deadline αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά τη δημοφιλή παιδική σειρά.

«Πρόσφατα, ένα μεγάλο στούντιο που κατέχει τα δικαιώματα ενός διεθνούς παιδικού franchise και παράγει μια μακροχρόνια σειρά κινουμένων σχεδίων προσέφερε συμβόλαια σε παιδιά που κάνουν μεταγλώττιση, απαιτώντας να αποδεχθούν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας έτσι την αξιοποίηση της φωνής τους σε κάθε εμπορικό προϊόν του franchise», αναφέρεται στην επιστολή.

Οι συντάκτες της υποστηρίζουν ότι, όταν ζήτησαν να αφαιρεθεί η σχετική ρήτρα, έλαβαν την απάντηση «το δέχεστε ή το απορρίπτετε», γεγονός που τους οδήγησε στη δημοσιοποίηση της υπόθεσης.

Το ζήτημα της συναίνεσης

Στην επιστολή, μεταξύ άλλων, εκφράζεται και η ανησυχία των δημιουργών σχετικά με το ζήτημα της συναίνεσης.

Όπως επισημαίνεται, όταν ο ερμηνευτής είναι ανήλικος, η συγκατάθεση πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη προσοχή, καθώς τα παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν πλήρως τις μακροπρόθεσμες νομικές συνέπειες μιας τέτοιας συμφωνίας.

Οι επαγγελματίες του κλάδου τονίζουν επίσης ότι η έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα δεν θα πρέπει να θεωρείται γενική άδεια για την καταγραφή, την κλωνοποίηση, την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης ή την απεριόριστη επαναχρησιμοποίηση της φωνής ενός παιδιού.

«Καμία συμφωνία που αφορά τη φωνή ενός παιδιού δεν θα πρέπει να επιτρέπει τη χρήση της από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Κανένα παιδί δεν πρέπει να βλέπει την επαγγελματική του ταυτότητα να διαμορφώνεται από ένα μοντέλο AI που δημιουργήθηκε πριν αποκτήσει την ηλικία να κατανοήσει τις συνέπειές του», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η επιστολή καταλήγει απορρίπτοντας κάθε σύμβαση που απαιτεί από ανήλικους ηθοποιούς να παραχωρούν επ' αόριστον και χωρίς περιορισμούς τα δικαιώματα της φωνής τους.

Η απάντηση της εταιρείας

Σε δήλωσή της στο Variety, η Hasbro επιβεβαίωσε ότι έχει σε γνώση της την ύπαρξη της επιστολής.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι «η προστασία των παιδιών-ερμηνευτών αποτελεί βασική προτεραιότητα της Hasbro» και πρόσθεσε ότι, καθώς τα πρότυπα της βιομηχανίας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να διαμορφώνονται, δεσμεύεται να αντιμετωπίσει το ζήτημα «με υπευθυνότητα και διαφάνεια».

Με πληροφορίες από Euronews

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