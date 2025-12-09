Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης - Η ανάρτησή του

Με story από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ηθοποιός Γιάννης Τσιμιτσέλης γνωστοποίησε πως νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έκανε ένα story αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι ταλαιπωρείται από πνευμονία και κολικό νεφρού.

Παράλληλα, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι θα απουσιάσει από την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», την οποία παρουσιάζει, τόνισε όμως ότι θα μεταδοθεί κανονικά από τη Φλώρινα.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο νοσοκομείο / Instagram / gtsimitselis

Όπως έγραψε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Όταν η μαγεία της πνευμονίας συναντάει την ψυχολογία του κολικού στα νεφρά», προσθέτοντας ότι «σήμερα θα είμαι εκτός εκπομπής, αλλά η εκπομπή θα βγει από την όμορφη Φλώρινα κανονικά».