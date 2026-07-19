Στην Ελλάδα ο Σταύρος Φλώρος: «Έφτασα στη δική μου Ιθάκη»

Ο Σταύρος Φλώρος, ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο ριάλιτι επιβίωσης, επέστρεψε και επίσημα στην Ελλάδα όπως έκανε γνωστό με αναρτήσεις στα social media.

«Πίσω στην πατρίδα και στους ανθρώπους μου μετά από τόσες δυσκολίες. Πέρασα μέσα από πολλούς πόνους και πολλά δάκρυα που με βοήθησαν να εκτιμήσω πολλά πράγματα. Έγινα πιο δυνατός πιο πιστός και πιο σοφός μέσα από αυτή την μικρή οδύσσεια και επιτέλους έφτασα στην δική μου Ιθάκη. Back to Greece» έγραψε στην ίδια ανάρτηση.

Στα βίντεο και στις φωτογραφίες, φαίνεται ο Σταύρος Φλώρος να αγκαλιάζει τους συγγενείς και τους φίλους του που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο και να φωτογραφίζεται μαζί τους.

Σταύρος Φλώρος: Οι αναρτήσεις του στο Instagram

Στις περισσότερες από τις δημοσιεύσεις του, ο Σταύρος Φλώρος ποζάρει χαμογελαστός και μοιράζεται και μηνύματα αισιοδοξίας με τους ακολούθους του.

Σε μία από τις αναρτήσεις του, γράφει: «Έμαθα ότι η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ. Η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει. Και εγώ σηκώθηκα. Όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή μου.

Σήμερα δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πριν. Είμαι πιο δυνατός. Πιο ώριμος. Πιο ευγνώμων για όσα κάποτε θεωρούσα δεδομένα. Αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι. Δείχνει έναν άνθρωπο που βρήκε μέσα του μια δύναμη που δεν ήξερε ότι είχε.

Και αν αυτή η δοκιμασία μου έμαθε κάτι, είναι ότι μπορεί να σου πάρουν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ το πείσμα, την αξιοπρέπεια και τη θέληση να συνεχίσεις.

Το χαμόγελο που βλέπετε δεν είναι επειδή όλα ήταν εύκολα. Είναι επειδή επέλεξα να μην αφήσω τις δυσκολίες να μου κλέψουν τη χαρά, την ελπίδα και την πίστη μου για το αύριο. Είναι το χαμόγελο ενός ανθρώπου που πόνεσε, πάλεψε και βγήκε πιο δυνατός. Στην πραγματικότητα η ιστορία μου μόλις αρχίζει!».