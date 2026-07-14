Στη Ρωσία λογοκρίθηκε το ουράνιο τόξο του Μπομπ Σφουγγαράκη λόγω «ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδας»

Στη Ρωσία, ακόμη και ένα ουράνιο τόξο σε παιδικό καρτούν φαίνεται πως μπορεί να θεωρηθεί ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα.

Σε βίντεο από τη ρωσική προβολή επεισοδίου του Μπομπ Σφουγγαράκη, η γνωστή σκηνή όπου ο ήρωας σχηματίζει με τα χέρια του ένα ουράνιο τόξο μιλώντας για τη φαντασία εμφανίζεται αλλαγμένη. Αντί για τα χρώματα του ουράνιου τόξου, στην οθόνη φαίνεται ένα μονόχρωμο κίτρινο τόξο.

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Η σκηνή δεν έχει καμία σχέση με το Pride ή με ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στιγμιότυπα της σειράς και έχει γίνει viral meme εδώ και χρόνια, χρησιμοποιημένο σε άπειρα συμφραζόμενα στο διαδίκτυο. Ακριβώς γι’ αυτό η αλλαγή έγινε τόσο αισθητή: δεν αφαιρέθηκε κάποιο πολιτικό μήνυμα, αλλά ένα απολύτως αθώο, παιδικό ουράνιο τόξο.

Το περιστατικό μεταδόθηκε αρχικά από ρωσικά ανεξάρτητα μέσα, με αναφορές ότι η αλλαγμένη σκηνή προβλήθηκε από το κανάλι 2x2. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη εξήγηση που να αποδεικνύει ότι δόθηκε συγκεκριμένη εντολή λογοκρισίας για το επεισόδιο. Ωστόσο, η αλλοίωση εντάσσεται εύλογα στο κλίμα της ρωσικής καταστολής απέναντι σε κάθε δημόσια αναφορά που μπορεί να συνδεθεί, έστω και αυθαίρετα, με ΛΟΑΤΚΙ+ σύμβολα.

Η Ρωσία έχει εδώ και χρόνια νόμους κατά της λεγόμενης «ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδας». Το 2022, οι περιορισμοί επεκτάθηκαν ώστε να αφορούν όχι μόνο ανηλίκους αλλά και ενήλικες, πρακτικά απαγορεύοντας τη δημόσια θετική παρουσίαση ΛΟΑΤΚΙ+ σχέσεων ή ταυτοτήτων σε μέσα, βιβλία, ταινίες και διαφημίσεις. Το 2023, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας χαρακτήρισε το «διεθνές ΛΟΑΤΚΙ κίνημα» εξτρεμιστικό, μια απόφαση που αύξησε ακόμη περισσότερο τον φόβο γύρω από σύμβολα όπως η σημαία του ουράνιου τόξου.

Ο Μπομπ Σφουγγαράκης δεν είναι επίσημα γκέι χαρακτήρας. Ο δημιουργός της σειράς, Στίβεν Χίλενμπεργκ, είχε στο παρελθόν πει ότι τον σκεφτόταν ως ασέξουαλ. Παρ’ όλα αυτά, ο χαρακτήρας έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο πολιτιστικών πολέμων, ακριβώς επειδή η ποπ κουλτούρα συχνά γίνεται πεδίο προβολής φόβων που δεν έχουν απαραίτητα σχέση με το ίδιο το έργο.

Σε αυτή την περίπτωση, το πιο χαρακτηριστικό δεν είναι ότι μια ΛΟΑΤΚΙ+ αναφορά λογοκρίθηκε. Είναι ότι δεν υπήρχε καν τέτοια αναφορά. Υπήρχε μόνο ένα ουράνιο τόξο για τη φαντασία.

Και στη σημερινή Ρωσία, ακόμη και αυτό φαίνεται πως μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικά πολύχρωμο.

με στοιχεία απο Pink News, Reuters