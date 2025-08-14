Steve: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας ταινίας με τον Κίλιαν Μέρφι

Το Netflix κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ για την ταινία «Steve», στην οποία πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι.

Η ταινία «Steve» θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Σεπτεμβρίου πριν την πρεμιέρα της στο Netflix στις 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Variety.

Βασισμένη στο μυθιστόρημα «Shy» του Μαξ Πόρτερ, η ταινία «ακολουθεί μια κομβική ημέρα στη ζωή του διευθυντή ενός οικοτροφείου, του Steve» τον οποίο υποδύεται ο Κίλιαν Μέρφι, «και των μαθητών του, μέσα σε έναν κόσμο που τους έχει εγκαταλείψει».

Καθώς ο Steve αγωνίζεται «να προστατεύσει την υπόληψη του σχολείου και να αποτρέψει το επικείμενο κλείσιμό του, αγωνίζεται και για τη δική του ψυχική υγεία». Παράλληλα ο Shy, που υποδύεται ο Tζέι Λικούργκο, «ένας ανήσυχος έφηβος ο οποίος βρίσκεται παγιδευμένος ανάμεσα στο παρελθόν και σε αυτό που έρχεται μπροστά του, προσπαθεί να συμβιβάσει την εσωτερική του ευαισθησία με την έφεση για αυτοκαταστροφή και βία».

Την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τιμ Μίλαντς με τον οποίο ο Μέρφι συνεργάστηκε στο «Peaky Blinders» και στο «Small Things Like These». Το καστ συμπληρώνουν οι Τρέισι Ούλμαν, Σίμπι Ατζικάβο και Έμιλι Γουάτσον.

Eίναι η τρίτη φορά που ο διάσημος ηθοποιός συνεργάζεται με τον Πόρτερ. Το 2019, πρωταγωνίστησε σε μια θεατρική μεταφορά του βιβλίου του συγγραφέα του 2015, «Grief Is the Thing With Feathers», ενώ συνεργάστηκαν και για την ταινία μικρού μήκους «All of This Unreal Time», το 2021. Ο Πόρτερ εκτελεί χρέη σεναριογράφου καθώς και εκτελεστικού παραγωγού. Την παραγωγή μοιράζονται ο πρωταγωνιστής μαζί με τους Άλαν Μολόνεϊ και Τίνα Πάουλικ.