Στέφανος Παπαδόπουλος: «Περαστικά» - Η απάντησή του σε ερώτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Το δικό του σχόλιο σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη, έκανε ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

Ο νεαρός τραγουδιστής τον Δεκέμβριο μήνυσε τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασέλγεια και απρεπή συμπεριφορά και η υπόθεση έχει πάρει έκτοτε τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής, ρεπόρτερ της εκπομπής Happy Day συνάντησε τον καλλιτέχνη στο αεροδρόμιο και μεταξύ άλλων τον ρώτησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Δεν θέλω να απαντήσω κάτι πάνω σε αυτό. Περαστικά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Παπαδόπουλος.

Υπενθυμίζεται πως ο δημοφιλής τραγουδιστής το βράδυ της Τρίτης ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο σπίτι του και ξαφνικά παρουσίασε έντονους πόνους στην κοιλιά και ανέβασε υψηλό πυρετό, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Εκεί έπειτα από τις απαραίτητες εξετάσεις, διαπιστώθηκε πως νοσεί με ιογενή λοίμωξη.

Μάλιστα παρότι σύμφωνα με δημοσιεύματα αναμένονταν να πάρει εξιτήριο την Παρασκευή, έγινε γνωστό πως θα συνεχίσει τη νοσηλεία του, καθώς το Σάββατο θα υποβληθεί σε εγχείρηση, καθώς έχει δύο πέτρες στη χολή.