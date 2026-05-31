Σταύρος Φλώρος: «Αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι» - Η νέα ανάρτησή του

Ο Σταύρος Φλώρος δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από το κέντρο αποκατάστασης, στο οποίο λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα μετά τον ακρωτηριασμό του ενός ποδιού του, όσο ήταν παίκτης του Survivor.

Μερικές ημέρες μετά τη μεταφορά του στο Μαϊάμι λόγω του σοβαρού τραυματισμού του στον Άγιο Δομίνικο, ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης, προχώρησε σε νέα δημοσίευση, αναρτώντας φωτογραφίες του και βίντεο όπου χαμογελά, έξω από το κέντρο αποκατάστασης.

Μεταξύ άλλων, ο Σταύρος Φλώρος έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα στους ακολούθους του.

«Έμαθα ότι η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ. Η πραγματική δύναμη είναι να βρίσκεις τον τρόπο να σηκώνεσαι κάθε φορά που η ζωή σε γονατίζει. Και εγώ σηκώθηκα. Όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί δεν ήθελα να αφήσω μια δύσκολη στιγμή να καθορίσει ολόκληρη τη ζωή μου», αναφέρει στην περιγραφή του post που έκανε στο Instagram.

Σταύρος Φλώρος: «Επέλεξα να μην αφήσω τις δυσκολίες να μου κλέψουν τη χαρά»

Όπως τόνισε, μετά από όσα βίωσε το τελευταίο διάστημα, αισθάνεται πιο δυνατός και χαμογελά επειδή πάλεψε και βγήκε δυνατός.

Συγκεκριμένα, ο Σταύρος Φλώρος έγραψε: «Σήμερα δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν πριν. Είμαι πιο δυνατός. Πιο ώριμος. Πιο ευγνώμων για όσα κάποτε θεωρούσα δεδομένα. Αυτή η φωτογραφία δεν δείχνει έναν άνθρωπο που έχασε ένα πόδι. Δείχνει έναν άνθρωπο που βρήκε μέσα του μια δύναμη που δεν ήξερε ότι είχε. Και αν αυτή η δοκιμασία μου έμαθε κάτι, είναι ότι μπορεί να σου πάρουν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ το πείσμα, την αξιοπρέπεια και τη θέληση να συνεχίσεις. Το χαμόγελο που βλέπετε δεν είναι επειδή όλα ήταν εύκολα. Είναι επειδή επέλεξα να μην αφήσω τις δυσκολίες να μου κλέψουν τη χαρά, την ελπίδα και την πίστη μου για το αύριο. Είναι το χαμόγελο ενός ανθρώπου που πόνεσε, πάλεψε και βγήκε πιο δυνατός. Στην πραγματικότητα η ιστορία μου μόλις αρχίζει!».

Φωτ.: Instagram / @stavrosflo

