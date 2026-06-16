Σταύρος Φλώρος: Αποκαλύπτει ότι είχε σοβαρή επιπλοκή - «Η πιο δύσκολη εβδομάδα, αφόρητοι οι πόνοι»

Με ένα βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, ο Σταύρος Φλώρος εξήγησε στους ακολούθους του που τον ρωτούν για την υγεία του, τον λόγο που απείχε αυτό το διάστημα από τα social media.

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο Survivor και κατ' επέκταση, της παραμονής του στον Άγιο Δομίνικο, ο Σταύρος Φλώρος είχε έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί μέρος από το ένα του πόδι.

Το πρώτο διάστημα μετά τον ακρωτηριασμό, ο νεαρός πρώην πλέον παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης, μοιραζόταν με τους ακολούθους του τα νέα της αποκατάστασής του. Ωστόσο, ο ίδιος έχει αρκετό καιρό να μοιραστεί κάποια φωτογραφία ή κάποιο βίντεο από το κέντρο αποκατάστασης.

Σταύρος Φλώρος: Τι είπε για τη σοβαρή επιπλοκή που είχε και την ψυχολογική του κατάσταση

Όπως είπε στο βίντεο, πέρασε την πιο δύσκολη εβδομάδα για εκείνον από τότε που ξεκίνησε η αποκατάστασή του.

«Δεν έχω ανεβάσει κάποιο βίντεο, γιατί πέρασα την πιο δύσκολη εβδομάδα της αποκατάστασής μου μέχρι στιγμής... αφόρητοι πόνοι, έκανα ένα χειρουργείο το οποίο είχε μία πολύ σοβαρή επιπλοκή, δημιουργήθηκε μία εσωτερική αιμορραγία, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να κάνω ένα δεύτερο έκτακτο χειρουργείο», είπε αρχικά.

Όπως πρόσθεσε, η ψυχολογία του επηρεάστηκε άμεσα από αυτή την επιπλοκή. «Η ψυχολογία μου ήταν στα χειρότερά της αλλά με τη βοήθεια του Θεού, τη στήριξη της οικογένειάς μου και τα μηνύματά σας βρήκα τη δύναμη να συνεχίσω και να μην τα παρατήσω, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολο και πολύ ανηφορικός ο δρόμος που ανεβαίνω. Οι γιατροί όμως είναι αισιόδοξοι, πάμε καλά» για να καταλήξει, λέγοντας: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους πραγματικά μέσα από την καρδιά μου».

Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Σταύρος Φλώρος έγραψε:

«Πέρασε ένας μήνας από τη στιγμή που όλα άλλαξαν…Στην πιο δύσκολη και οδυνηρή εβδομάδα της αποκατάστασης μου στηρίγματα μου: ο Θεός, η Παναγία, η οικογένειά μου και φυσικά εσείς. Εσείς, που δεν έχετε αφήσει την κατάσταση να ξεχαστεί και δείχνετε αμέριστο ενδιαφέρον! Σας ευχαριστώ για όλα από καρδιάς».