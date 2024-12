Squid Game 2: Σε λίγες ώρες η πρεμιέρα

«Το Squid Game επιστρέφει σε 24 ώρες» έγραψε σήμερα το Netflix, συνοδεύοντας την ανάρτησή του στο X, με ένα μικρό κλιπ από την πολυαναμενόμενη 2η σεζόν της σειράς.

Σχεδόν τρία χρόνια από την πρώτη σεζόν, η οποία γνώρισε πρωτοφανή επιτυχία, το «Παιχνίδι του Καλαμαριού» έρχεται με νέο κύκλο.

Στην επίσημη περιγραφή του, το «Squid Game» προμηνύει τους φαν του για «νέους παίκτες και νέους κανόνες. Μετά από κάθε γύρο, οι παίκτες ψηφίζουν με "O" για να παραμείνουν ή με "Χ" για να αποχωρήσουν — και ο αλλαγμένος Γκι-χουν προκαλεί μπελάδες».

Στη 2η σεζόν του Squid Game έρχονται νέα πρόσωπα, όπως είναι οι Park Gyu-young (Sweet Home), Jo Yu-ri, Kang Ae-sim (Move to Heaven), Lee David (The Fortress και Svaha: The Sixth Finger), Lee Jin-uk (Miss Granny και Sweet Home), Choi Seung-hyun (Tazza: The Hidden Card και Commitment), Roh Jae-won (Missing Yoon και Ditto), Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun και Won Ji-an (D.P.).

Από τους παλιούς γνώριμους του Squid Game, το κοινό θα δει ξανά τον Lee Jung-jae ως Seong Gi-hun (Παίκτης 456), που είναι ο κεντρικός πρωταγωνιστής ο οποίος επέζησε από τα παιχνίδια και ορκίστηκε να εκθέσει τους διοργανωτές. Ακόμη εμφανίζονται οι: Lee Byung-hun ως ο Front Man, ο μασκοφόρος αρχηγός της οργάνωσης πίσω από τα παιχνίδια, ο Wi Ha-jun ως Hwang Jun-ho, ένας ντετέκτιβ που διείσδυσε στη διοργάνωση αναζητώντας τον αδελφό του και ο Gong Yoo ως ο μυστηριώδης άνδρας με το κοστούμι που στρατολόγησε τον Gi-hun για να παίξει στο θανατηφόρο διαγωνισμό.

Η 26η Δεκεμβρίου έχει οριστεί ως η επίσημη πρεμιέρα της 2η σεζόν του Squid Game.