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ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

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Spider-Man: Brand New Day: Κυκλοφόρησε το νέο trailer με τον Τομ Χόλαντ

«Ο Τομ Χόλαντ στην καλύτερη ερμηνεία της καριέρας του» δήλωσε ο πρόεδρος της Sony, Τομ Ρόθμαν

SPIDER MAN BRAND NEW DAY TRAILER ΤΟΜ ΧΟΛΑΝΤ Facebook Twitter
Ο Τομ Χόλαντ επιστρέφει ως Spider-Man στη νέα ταινία της Marvel / Φωτ.: YouTube / Spider-Man
The LiFO team
The LiFO team
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Η Sony Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το νέο τρέιλερ του «Spider-Man: Brand New Day», με τον Τομ Χόλαντ να επιστρέφει στον ρόλο του Πίτερ Πάρκερ και του αγαπημένου υπερήρωα της Marvel.

Η νέα ταινία της Sony και της Marvel αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 31 Ιουλίου.

Ως προς την πλοκή, το φιλμ, σε σκηνοθεσία του Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, διαδραματίζεται τέσσερα χρόνια μετά τα γεγονότα του «Spider-Man: No Way Home» του 2021. Σύμφωνα με τη σύνοψη της ταινίας, ο Πίτερ Πάρκερ έχει διαγράψει τον εαυτό του από τις ζωές και τις αναμνήσεις των ανθρώπων γύρω του και πλέον ζει μόνος, πολεμώντας το έγκλημα σε μια Νέα Υόρκη που δεν γνωρίζει πια το όνομά του.

Αφοσιωμένος πλήρως στην προστασία της πόλης ως «Spider-Man πλήρους απασχόλησης», ο Πάρκερ έρχεται αντιμέτωπος με ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις. Η πίεση που δέχεται φαίνεται να προκαλεί μια απρόσμενη σωματική μεταμόρφωση, η οποία απειλεί την ίδια του την ύπαρξη, την ώρα που ένα νέο κύμα εγκληματικών ενεργειών φέρνει στο προσκήνιο έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους που έχει αντιμετωπίσει ποτέ.

Spider-Man: Brand New Day: Εμφανίζεται και ο Χαλκ

Στο νέο trailer εμφανίζεται επίσης ο Χαλκ, τον οποίο υποδύεται ο Μαρκ Ράφαλο, με τον Spider-Man να έρχεται σε σύγκρουση μαζί του και να χάνει τον έλεγχο των δυνάμεών του.

Μαζί με τον Τομ Χόλαντ επιστρέφουν η, πλέον σύζυγος του ηθοποιούZendaya ως MJ, ο Τζέικομπ Μπαταλόν, ο Μαρκ Ράφαλο, ο Τζον Μπέρνταλ και ο Μάικλ Μάντο. Στο καστ προστίθενται οι Σέιντι Σινκ, Τράμελ Τίλμαν, Λίζα Κολόν-Ζάγιας και Μάρβιν Τζόουνς Β'.

Σε πλάνα που είχαν παρουσιαστεί νωρίτερα στο CinemaCon, οι θεατές είδαν την MJ να έχει προχωρήσει στη ζωή της με νέο σύντροφο, γεγονός που φέρνει τον Πίτερ Πάρκερ αντιμέτωπο με μια ακόμη δύσκολη πραγματικότητα.

Η ταινία έχει ήδη προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στους φίλους της Marvel. Το προηγούμενο τρέιλερ της κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ, καθώς έγινε το πρώτο κινηματογραφικό τρέιλερ που ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο προβολές. Το βίντεο, που κυκλοφόρησε στις 17 Μαρτίου, έφτασε το συγκεκριμένο ορόσημο μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, ενώ στις πρώτες 24 ώρες είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 718 εκατομμύρια προβολές.

Κατά τη διάρκεια του CinemaCon, ο πρόεδρος της Sony, Τομ Ρόθμαν, χαρακτήρισε την ταινία μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές του στούντιο.

«Είναι τόσο μεγάλη όσο οτιδήποτε έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και ταυτόχρονα μοιάζει με κάτι εντελώς διαφορετικό από όσα έχουμε δημιουργήσει. Και έχει τον Τομ Χόλαντ, μπορώ να το πω γιατί έχω δει την ταινία, στην καλύτερη ερμηνεία της καριέρας του», δήλωσε.

Το σενάριο υπογράφουν οι Κρις ΜακΚένα και Έρικ Σόμερς, ενώ την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Έιμι Πασκάλ και Κέβιν Φάιγκι.

Με πληροφορίες από Variety

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ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

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