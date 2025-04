Το South Park επιστρέφει για την 27η σεζόν του μετά από 2 χρόνια απουσίας

Μετά από αναμονή άνω των δύο ετών, το South Park επιστρέφει με την 27η σεζόν του στο Comedy Central, στις 9 Ιουλίου 2025, υποσχόμενο να σατιρίσει ανελέητα τις πιο πρόσφατες τάσεις, τραγωδίες και γεωπολιτικές εξελίξεις της εποχής. Το κεντρικό μότο του πρώτου τρέιλερ: «The times have changed» – Οι καιροί έχουν αλλάξει.

Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε στις 2 Απριλίου, οι συντελεστές δεν κρύβουν τις προθέσεις τους. Με σκηνές από πυρκαγιές στην πόλη, συντριβές αεροσκαφών, τεχνητή νοημοσύνη και νέα πανδημία γρίπης των πτηνών, το South Park φαίνεται να επανέρχεται σε φόρμα… ακριβώς τη στιγμή που ο κόσμος καίγεται – κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Με τον γνωστό κυνισμό του, ο χαρακτήρας του Ράντι Μάρς ρωτά την κόρη του Σέλι αν έχει δοκιμάσει κεταμίνη, ενώ στο τέλος του τρέιλερ δηλώνει πως «πάει να πάρει λίγη κεταμίνη και να μπλέξει λίγο με την κυβέρνηση».

Η αφήγηση περνά από σκηνές δυστοπίας και υπερβολής – με την Καθολική πτώση του Αγάλματος της Ελευθερίας και τον ράπερ Diddy να πετά στο διάστημα (εν μέσω των πρόσφατων ποινικών κατηγοριών που αντιμετωπίζει), μέχρι τον πόλεμο με τον Καναδά και την κατάρρευση συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Οι δημιουργοί του South Park, Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν, εξήγησαν ότι η νέα σεζόν καθυστέρησε επίτηδες, ώστε να μην συμπέσει με την προεκλογική περίοδο των προεδρικών εκλογών του 2024. Όπως δήλωσαν σε συνέντευξη στο Vanity Fair, η εκλογική περίοδος «καταπίνει τα πάντα» και στερεί τη δημιουργική ελευθερία της σειράς.

«Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε South Park μέσα από τέσσερις ή πέντε εκλογές και είναι εφιάλτης. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να πούμε για τον Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πάρκερ.

Το South Park παραμένει η μακροβιότερη σειρά μυθοπλασίας της καλωδιακής τηλεόρασης και έχει ανανεωθεί έως το 2027, πλησιάζοντας το ορόσημο της 30ής σεζόν. Παρότι η τελευταία του σεζόν ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2023, ακολούθησαν τηλεοπτικά specials, όπως το South Park: The End of Obesity (2024), το οποίο σατίριζε την ευρεία χρήση του Ozempic, αλλά και το Joining the Pandeverse (2023) που έθιγε τις πολιτιστικές αλλαγές μετά την πανδημία.