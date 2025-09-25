Το South Park βάζει στο στόχαστρο Νετανιάχου και Τραμπ στο νέο επεισόδιο

Η σατιρική σειρά South Park επέστρεψε με επεισόδιο που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, συνεχίζοντας την παράδοση των δημιουργών Ματ Στόουν και Τρέι Πάρκερ να «χτυπούν» εκεί όπου ο δημόσιος διάλογος πονάει περισσότερο.

Το επεισόδιο με τίτλο Conflict of Interest δεν ασχολείται άμεσα με τη δολοφονία του Αμερικανού συντηρητικού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ γεγονός που έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στις ΗΠΑ και έχει οδηγήσει σε κύμα λογοκρισίας και πιέσεων προς τα media. Αντίθετα, μέσα από δύο παράλληλες ιστορίες, σατιρίζει τόσο τις εσωτερικές αμερικανικές συγκρούσεις όσο και τον πόλεμο στη Γάζα.

Στην πρώτη ιστορία, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να αποτρέψει τη γέννηση του «δαιμονικού παιδιού» που κυοφορεί ο Σατανάς, στήνοντας παγίδες που τελικά πέφτουν όλες πάνω στον Μπρένταν Καρ, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών. Ο Καρ καταλήγει βαριά τραυματισμένος και μολυσμένος από παράσιτο, με το επεισόδιο να σατιρίζει την εμμονή του με τη «λογοκρισία» και την ελευθερία του λόγου.

Στο στόχαστρο ο Νετανιάχου

Η δεύτερη ιστορία αφορά ευθέως τη Γάζα. Μέσα από μια εφαρμογή στοιχημάτων που προβλέπει πολεμικά γεγονότα, η μητέρα του Κάιλ καταλήγει στο Ισραήλ για να σταματήσει μια «πρόβλεψη» περί ισραηλινής επίθεσης σε νοσοκομείο. Το επεισόδιο κορυφώνεται με την ίδια να εισβάλλει στο γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και να του καταλογίζει κατά μέτωπο:

«Ποιος νομίζεις ότι είσαι, που σκοτώνεις χιλιάδες και ισοπεδώνεις γειτονιές, τυλιγμένος στη θρησκεία σου σαν ασπίδα απέναντι σε κάθε κριτική;»

Με φρενήρη ρυθμό και σκηνές που θυμίζουν Looney Tunes, το επεισόδιο βάζει στο στόχαστρο τόσο τις ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ, αποτυπώνοντας με τον καυστικό τρόπο του South Park την ένταση που επικρατεί διεθνώς. Αν και δεν είναι το πιο ακραίο επεισόδιο της σεζόν, θεωρείται από πολλούς το πιο αιχμηρό, αποδεικνύοντας ότι οι δημιουργοί του δεν διστάζουν να τα βάλουν με ισχυρά πολιτικά πρόσωπα, από τον Τραμπ μέχρι τον Νετανιάχου.

Με πληροφορίες από Guardian