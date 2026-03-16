Σωτήρης Τσαφούλιας: Το «ο άπλυτος αριστερός με την κοτσίδα» δεν είναι επιχείρημα

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, το «Τhe 2Night Show», βρέθηκε ο Σωτήρης Τσαφούλιας, το βράδυ της Κυριακής 15 Μαρτίου.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας αναφέρθηκε- μεταξύ άλλων- στις επιτυχημένες σειρές του, αλλά και στο ότι προτιμά να ρισκάρει την εικόνα του προκειμένου να ακούγεται η αλήθεια του. Επίσης, Σωτήρης Τσαφούλιας και Γρηγόρης Αρναούτογλου συζήτησαν για τις θρησκείες και την πίστη.

«Προτιμώ να ρισκάρω την εικόνα μου παρά την αλήθεια μου, λέω πάντα ό,τι πιστεύω με την ελπίδα να ακούσω κάτι άλλο και να “μετακινηθώ”, να αλλάξω γνώμη. Δεν είμαι εγωιστής. Αν μου αντικρούσεις ένα επιχείρημα, θα αρχίσω να ψάχνομαι. Το ''ο άπλυτος αριστερός με την κοτσίδα'' δεν είναι επιχείρημα. Μόνο στην Ελλάδα ισχύει αυτό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Σωτήρης Τσαφούλιας: Το σενάριο του «Έτερος Εγώ» το διόρθωσα 21 φορές

Ο σκηνοθέτης μίλησε στη συνέχεια, για την τελευταία του σειρά «Το Ριφιφί» που σημείωσε μεγάλη επιτυχία, και μεταξύ άλλων εξομολογήθηκε πως δεν θεωρεί ότι έχει κάνει ακόμα το επαγγελματικό του αριστούργημα.

«Θα σου πω με μεγάλη ειλικρίνεια ότι λόγω συνθηκών και προσωπικών μου θεμάτων θεωρώ ότι δεν έχω κάνει ακόμα το «αριστούργημα» μου. Αν σταματήσω σήμερα και έπρεπε να το διαλέξω, θα αμφιταλαντευόμουν πολύ ανάμεσα στον μεσαίο κύκλο του “Έτερος Εγώ”, την “Κάθαρση” δηλαδή, και τις “17 Κλωστές”. Στο τέλος, μάλλον θα διάλεγα τις 17 Κλωστές», παραδέχεται ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

«Το σενάριο του ''Έτερος Εγώ'' το διόρθωσα 21 φορές, πήγαμε στο γύρισμα με το 21ο, που ήταν πάρα πολύ κοντά στο 1ο», αποκάλυψε σε άλλο σημείο της κουβέντας τους ο σκηνοθέτης.

Σωτήρης Τσαφούλιας: Η συμβουλή στις κόρες του

«Αυτό που λέω στις κόρες μου είναι ότι ''η ζωή με γεμάτες τσέπες και άδεια ψυχή δεν παλεύεται''», δήλωσε ο Σωτήρης Τσαφούλιας επίσης.

Για τη θρησκεία είπε: «Πάσχα έχουν οι Εβραίοι, εμείς στην Ελλάδα λέμε Λαμπρή. Πιο πολύ μου αρέσει το εθιμοτυπικό της κατάστασης. Δεν έχει σημασία αν πιστεύω εγώ ή όχι. Έχουμε μια εκκλησία στα Ψαρά, που περνά από γενιά σε γενιά, την Αγία Μαρκέλλα, που έρχεται σε εμένα. Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Εγώ οφείλω αυτό που βρήκα, να το διαφυλάξω και να το παραδώσω στις επόμενες γενιές, γιατί εκείνες μπορεί να πιστεύουν. Δεν πιστεύω στην ύπαρξη μιας οντότητας με τον τρόπο που μας την παρουσιάζουν οι θρησκείες, μιας οντότητας διχαστικής».

«Επίσης», συνέχισε, «φαντάζομαι ότι εγώ σαν ύπαρξη, για ένα πλάσμα που έφτιαξε το σύμπαν, όπως το γνωρίζουμε και δεν το γνωρίζουμε, είμαι πάρα πολύ ασήμαντος για να ασχοληθεί μαζί μου... Ότι υπάρχει μια δύναμη που κυβερνά τα πάντα, ναι, το πιστεύω. Αν ο Θεός, όπως τον πιστεύουν οι άνθρωποι, ήθελε να μας αποδείξει ότι υπάρχει, θα του ήταν πολύ απλό να το κάνει».