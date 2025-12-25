Σμαράγδα Καρύδη για Παρά Πέντε: «Η αγάπη σας θα μας ζεσταίνει την καρδιά για άλλα 20 χρόνια»

Την πρώτη της ανάρτηση στα social media εκανε η Σμαράγδα Καρύδη, μετά το επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε» το βράδυ της Τρίτης.

Ακριβώς 20 χρόνια μετά το τέλος του «Παρά Πέντε», μίας σειράς που έγραψε ιστορία στην εληνική τηλεόραση και αγαπήθηκε από το κοινό, οι ήρωες της σειράς συναντήθηκαν ξανά σε ένα επεισόδιο - reunion με πολύ γέλιο αλλά και συγκίνηση για όσους δεν είναι πια εδώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επετειακό επεισόδιο σημείωσε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης και αρκετά αποσπάσματα μέσα σε λίγη ώρα έγιναν viral στα social media.

Πριν λίγες ώρες, η Σμαράγδα Καρύδη έκανε νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη συγκινητική αυτή στιγμή, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές της για τα Χριστούγεννα.

«Η αγάπη με την οποία μας περιβάλλατε είναι τόση που θα μας ζεσταίνει την καρδιά για άλλα 20 χρόνια. Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης η Σμαράγδα Καρύδη.